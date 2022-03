Rosalía sorprende a Leo Messi y Antonela Roccuzzo con regalos de 'Motomami'

El pasado 18 de marzo Rosalía presentó su tercer álbum, Motomami, y lo hizo a lo grande. En temas de campañas promocionales nadie le gana a la artista, que sabe explotar como ningún otro el misterio y la ansiedad entre sus seguidores. Mediante información contenida, adelantos y mucha polémica, Rosalía ha tenido en vilo al mundo de la música. Pero ahí no termina todo, porque con el disco ya estrenado, Rosalía continúa haciendo promo y también lo hace a lo grande.

La cantante ha decidido enviar regalitos a sus fans más populares y ahí, Leo Messi y Antonela Roccuzzo ocupan un lugar de privilegio.

Antonella ha subido a las stories de Instagram lo que Rosalía les ha enviado y muchos se han quedado de piedra y no solo por los obsequios, sino por el buen rollo que parece que hay entre la pareja y la catalana.

Rosalía les ha mandado a su nueva casa en París un set muy especial, que incluye el casco con las letras Motomami y las orejitas, un libreto de fotos, unas plantillas con pinturas y una camiseta.

No obstante, los Messi no han sido los únicos elegidos por la artista catalana y hay que sumar otros cuantos nombres de famosos que han recibido varios presentes. Khloe Kardashian, Tokischa o Camila Cabello, a la que no le cabe el casco, tal y como muestra en sus redes, han sido algunos de la lista.