Rauw Alejandro revela cuál es su canción favorita del disco MOTOMAMI de Rosalía y no es 'Hentai'

Rauw Alejandro se ha confesado. El cantante, pareja oficial de Rosalía desde el pasado septiembre, ha compartido con sus seguidores cuál de las 16 canciones de MOTOMAMI es su favorita. Spoiler: no es Hentai .

Podría parecer que Hentai, la canción más sensual y sexual de MOTOMAMI, el nuevo disco de Rosalía, es la preferida de Rauw Alejandro. Lo decimos por aquello de las referencias explícitas a su pistola, roja amapola...

Pues no es así.

El cantante, pareja oficial de la catalana desde el pasado septiembre (otra cosa diferente es desde cuándo están juntos), se ha confesado en Twitter y ha revelado cuál es su canción favorita de las 16 que componen el tercer disco de Rosalía.

¡Sorpresa! Es Candy.

Rauw Alejandro lo ha contado en Twitter donde ha aclarado que es la canción favorita ahora mismo, eso no significa que mañana siga siendo igual.

¿Qué dice la letra de Candy?

Candy, cuyo videoclip salió el día del lanzamiento de MOTOMAMI, pertenece a la parte más íntima del disco, la llamada MAMI. La canción empieza como una balada y se transforma rápidamente en un bucle extremadamente pegajoso con un compás muy sencillo pero lleno de beats, ecos, adlips y susurros.

En el vídeo Rosalía monta una fiesta en un karaoke japonés al estilo Lost in Translation, que incluye numerosas referencias asiáticas y expone ese imaginario otaku por el que la cantante ya ha mostrado mucho interés.

Vestida con F de Fendi

Bailando Plan B, la de Candy

Así tú te prendaste de mí

El día en que yo te conocí

Sé que tú

No me has olvidao'

No me has olvidao'

No me has olvidao'

Solo tú

No me has olvidao'

No me has olvidao'

No me has olvidao'

Ya no te quiero como antes

Me rompiste, pero solo en parte

Llevaba tu esclava para pensarte

Pero de olvidarte yo ya hice un arte

Más na', na-na-na-na-na

No queda na-na-na-na-na

Entre tú y yo ya-ya-ya-ya

Ya no me acuerdo de tu cara

La forma de tu cuerpo ni aunque la pensara

Hay demasiao' que nos separa

La vida es bonita, pero es traicionera

Vestía con F de Fendi (Fendi, Fendi, Fendi)

Bailando Plan B, la de Candy (Candy, Candy, Candy)

Así tú te prendaste de mí (eh, eh)

El día que yo te conocí

Pero tú

No me has olvidao'

No me has olvidao'

No me has olvidao'

Solo tú

No me has olvidao'

No me has olvidao'

No me has olvidao'

Na-na-na-na-na

No queda na-na-na-na-na

Entre tú y yo ya-ya-ya-ya

Na-na-na-na-na

No queda na-na-na-na-na

Entre tú y yo ya-ya-ya-ya

Vestía con F de Fendi (Fendi, Fendi, Fendi)

Bailando Plan B, la de Candy (Candy, Candy, Candy)

Así tú te prendaste de mí (eh, eh)

El día que yo te conocí (sí, sí)

Vestía con F de Fendi (Fendi, Fendi, Fendi)

Bailando Plan B, la de Candy (Candy, Candy, Candy)

Así tú te prendaste de mí (eh, eh)

El día que yo te conocí (sí, sí, sí)

Pero tú

No me has olvidao'

No me has olvidao'

No me has olvidao'

Solo tú

No me has olvidao'

No me has olvidao'

No me has olvidao'