Rosalía comparte el vídeo completo de su concierto en TikTok 'MOTOMAMI LIVE'

El viernes 18 de marzo fue un día grande para Rosalía. La catalana sacó a la venta su esperado disco MOTOMAMI, el tercero de su carrera, que presentó por todo lo alto con un concierto en TikTok.

Miles de personas se conectaron a las 00:00 al móvil para seguir la cita en directo y, de paso, llenar las redes sociales de las grabaciones hechas durante la performance.

Fueron casi 30 minutos que ahora Rosalía ha querido compartir con sus fan publicando el vídeo completo del concierto MOTOMAMI LIVE en YouTube.

Rosalía interpretó una versión abreviada de 14 de las 16 canciones que componen el disco MOTOMAMI. Fanta Delirio de grandeza y Sakura.

En la primera parte interpretó los siguientes temas.

Saoko

Candy

La Fama

Bulerías

Chicken teriyaki

Hentai

Bizochito

El concierto tuvo una pausa para tomar un café y de paso para que Rosalía llamase a su amor (Rauw Alejandro).

El descanso supuso también la aparición estelar de Bibiana Fernández. Rosalía le dedica unas palabras en la mitad del concierto y recuerda un consejo que le dio y que se arrepiente no haber seguido en este concierto.

"Tenía que haber hecho caso al consejo que me dio Bibiana Fernández que me dijo: '¿Qué haces con esos tacones? Te tenías que haber puesto crema anestésica para que no me dolieran los pies'. Llevo no sé cuánto bailando y me tenía que haber seguido el consejo de ella", asegura la artista.

El break termina con cumpleaños, de Cecilia, a la que le tocó soplar las velas antes de que continuase el concierto con seis canciones y el cameo de Tokischa:

G3 N15

Motomami

Diablo

La combi Versace , con Tokischa

, con Tokischa Abcdefg

Como un G

CUUUUuuuuuute

El vídeo del concierto de Rosalía en TikTok