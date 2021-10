El Rubius denuncia el acoso de los seguidores que van a verle a Andorra: "¿En qué mundo eso es una educación aceptable?"

Se fue a vivir a Andorra protagonizando una de las mudanzas más polémicas que se recuerdan. Mientras unos apoyaban su decisión, otros cargaban contra el youtuber y lo acusaban de trasladar su residencia para pagar menos impuestos. "He estado 10 años de youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un 'delincuente'", se justificaba, sin entrar en los beneficios que el país montañoso tiene para las rentas altas.

Pero El Rubius no es el único que decidió mudarse a Andorra. Willyrex, The Grefg, Vegeta777, Lolito o Alexby siguieron su ejemplo. Así, el micro-estado se ha convertido en una especie de refugio para los youtubers más conocidos de España.

No son pocos los seguidores que han aprovechado sus días libres durante este puente del 12 de octubre para visitar el país y, así, de paso, aumentar las casualidades de cruzarse por la calle con uno de sus ídolos. Este 'turismo youtuber' no ha gustado mucho a El Rubius, que ha mostrado su indignación durante uno de sus directos. "Estaba la ciudad hasta arriba de gente [...] un montón de personas que han venido sólo a ver a YouTubers",decía el youtuber en una conversación con Alexby.

Pero su queja no se quedó ahí y El Rubius aprovechó para cargar directamente contra los padres que llevaban a sus hijos a Andorra expresamente "a la caza del youtuber". "¿Cómo tienes la audacia de llevar a tu hijo a visitar casas de YouTubers que ni siquiera te han invitado?", se preguntaba. "¿En qué mundo eso es una educación aceptable", insistía.

Parece que el enfado de El Rubius llega después de algunos encontronazos con seguidores que directamente le acosaron, acercándose a él sin consentimiento para hacerse fotografías e incluso tocarle al timbre de su propia casa. "Les educan mal, les normalizan que esté bien ir a casa de un tío que no conocen a molestarle y llamarle el timbre", terminó.