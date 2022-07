Ryan Gosling: su relación con Eva Mendes, sus dos hijas, sus exparejas y su amistad con Justin Timberlake

Ryan Gosling es un actor muy reconocido debido a éxitos como el Diario de Noah, Half Nelson, Crazy, stupid, love o La La Land entre muchas otras. A pesar de esto, el actor hace casi cuatro años que no estrenaba una película, la última fue El primer hombre en la luna de 2018, sin embargo, ahora regresa a las pantallas protagonizando El hombre Gris y ya ha terminado de rodar Barbie, película que podremos ver en junio de 2023.

A pesar de su gran popularidad, el actor es muy celoso con su vida privada, Repasamos su faceta más personal.

Las parejas de Ryan Gosling

Pocos recuerdan que Sandra Bullock fue la primera pareja conocida de Ryan Gosling. Empezaron a salir en 2002, tras el rodaje de la película Asesinato 1,2,3 donde actuaban juntos. Su relación duró un año y su ruptura se debió, sobre todo, a la diferencia de edad entre ambos (Sandra era 16 años mayor que Ryan), lo que hacía que sus metas fueran diferentes.

Durante la filmación del Diario de Noah, Ryan Gosling conoció a Rachel McAdams. Estos han reconocido que al principio no se llevaban bien, sin embargo, poco a poco se fueron conociendo y acabaron saliendo durante cuatro años.

En 2011, Ryan Gosling aseguró en una entrevista, refiriéndose a Sandra Bullock y a Rachel McAdams: “Tuve dos de las mejores novias de todos los tiempos. No he conocido a nadie que pueda superarlas”.

También se ha visto a otras chicas junto al interprete que se rumorea que han sido sus parejas, como Blake Lively, Kat Dennings o Olivia Wilde. Sin embargo, ni ellas ni el actor han confirmado nunca estas relaciones. En 2011, durante el rodaje de Cruce de Caminos conoció a la madre de sus dos hijas, Eva Mendes.

Su relación con Eva Mendes

La pareja es muy hermética a la hora de revelar detalles de su vida en pareja, es más hasta van a algunas alfombras rojas por separado. Sin embargo, Gosling aseguró en una entrevista: “Sé que estoy con la persona con la que estoy destinado a estar. Lo que busco es que sea Eva Mendes, no hay nada más que esté buscando”

Se casaron en secreto en 2016, poco después de que naciera su segunda hija, y de esta solo transcendieron datos como que fue discreta y familiar.

Eva Mendes en su cuenta de Instagram explicaba por qué quería privacidad en su familia: “Mi hombre y mis hijas son algo mío. Se trata de algo muy importante para mí, así que gracias por comprenderlo”

Amada y Esmeralda, las hijas de Ryan Gosling

Las dos hijas de la pareja formada por Ryan Gosling y Eva Mendes son todo un misterio para el público. Las únicas fotos que hay de ellas son cuando los paparazzis ha estado cerca de la casa que comparten.

Ante esto, la pareja del actor Eva Mendes expresó: “Hablaré de ellas por supuesto, con límites. No publico fotos de nuestra vida diaria. Y dado que mis hijas aún son muy pequeñas y no entienden lo que realmente significa publicar su imagen, no tengo su consentimiento. Y no publicaré su imagen hasta que sean mayores, lo suficiente para darme su consentimiento”.

Amanda de 5 años y Esmeralda de 7 años han cambiado por completo la vida del actor: “Mis hijas están creciendo tan rápido que necesito vigilar el reloj de alguna manera. Nunca solía hacerlo”.

El actor también ha comentado sobre sus hijas que aún son pequeñas para comprender su trabajo y que aún no distinguen muy bien la realidad de la ficción. Eva Mendes complementaba esta información en otra entrevista asegurando que sus hijas no saben que son famosos y que de momento quieren que siga así.

Un hombre de familia

Él mismo se ha reconocido como un hombre familiar que le gusta estar en casa son su familia más que en las fiestas y en galas. Además, su familia ocupa toda su atención y es por ello que evita las redes sociales, al igual que su esposa.

Otra cosa que ha asegurado sobre su vida es que uno de los momentos más traumáticos de sufrió fue el divorcio de sus padres. Debido a esto, acabó viviendo con su madre para la que solo tiene palabras de agradecimiento.

“Sin el apoyo de mi familia no me habría dedicado a lo que me dedico. Pero sobre todo tenía a mi madre que me sacó adelante sola. Para mí, ella es el auténtico héroe de mi vida. Y soy más consciente de su valor ahora que soy padre", declaraba.

Su amistad con Justin Timberlake

Justin Timberlake y Ryan Gosling volvieron a coincidir después de mucho tiempo en la alfombra roja de 2020, allí aseguraron que no tienen una relación de amistad, pero sí de respeto y admiración. Sin embargo, en el pasado, sí que fueron amigos cuando compartía plató en club Disney, el inicio de la carrera de ambos.

Timberlake recordaba que tenían especial amistad y, además, habían sido compañeros de piso con 11 años. También rememoraba sobre esa época: "Fue bastante divertido, la madre de Ryan tenía que trabajar en Canadá durante el segundo año que hicimos el programa y entonces mi madre fue su guardiana durante seis meses”.

Baby Goose, su pseudónimo

Un dato poco conocido de la vida del actor es que tiene un grupo de rock junto a su amigo Zack Shields llamado Dead Man’s bones. En la formación, Ryan Gosling toca el bajo y canta bajo el pseudónimo Baby Goose.

La Banda publicó su primer single llamado In the Room Where you sleep en 2008, tan solo un año después publicaron su primer y hasta ahora único disco bajo el sello ANTI-records. Como curiosidad, este primer single fue incluido en la banda sonora de la película Expediente Warren: The Conjuring en 2013.