Sabrina Carpenter eleva su show al erotismo absoluto: todas las posturas de 'Bed Chem' y 'Juno' en la gira

No nos cabe duda de que Sabrina Carpenter está en la cresta de la ola de su trayectoria. Más allá de sus increíbles cifras en reproducciones, sus temas Espresso, Please Please Please y Taste la convirtieron en la primera mujer en tener tres canciones en el Top 10 de la lista Hot Billboard. Incluso se ha llevado el premio MTV Award a la Canción del Año por su tema Espresso y el EMA a la mejor canción gracias a esta canción.

Ahora en mitad de su giraShot N' Sweet Tour, que la está llevando al Olimpo musical con sus shows en Estados Unidos, lo cierto es que ha protagonizado diversas escenas en sus coreografías que se han hecho virales. En este sentido, lo más comentado en redes ha sido cuando la cantante estadounidense interpreta sobre el escenarioJuno y Bed Chem, dos de los grandes temas de su último trabajo discográfico.

El erotismo de 'June' y 'Bed Chem' en los conciertos de Sabrina Carpenter

Tal y como contó la intérprete de Taste, la letra de Juno hace un guiño a la película dirigida por Jason Reitman. En el argumento de esta película, la protagonista principal se queda embarazada de forma imprevista.

En su estribillo, la cantante interpreta: "If you love me right, then who knows? / I might let you make me Juno" (en castellano: si me amas bien, entonces, ¿Quién sabe?/ Puede que te deje hacerme un Juno). El directo de este tema en sus conciertos ha generado expectación entre los fans de la cantante, sobre todo por las coreografías que interpreta en el escenario como sus movimientos con el micrófono simulando una escena de sexo oral o sus posiciones sobre el escenario.

Está claro que Sabrina se atreve con todo en su directo. Con Bed Chem, la artista viene dispuesta a 'elevar la temperatura' sobre el escenario, donde simula una sensual escena con uno o varios de sus bailarines. Todo ello, ha conseguido un gran impacto en las redes sociales con miles de me gustas y múltiples retweets. Incluso, una de las escenas que protagonizó en su concierto, fueron calificado como contenido adulto en la red social 'X'.

Sabrina Carpenter hace frente a las críticas por sus 'looks' en sus conciertos

En estos shows, en los que Sabrina Carpenter apuesta por una serie de looks de lo más sensuales como picardías. No obstante, la cantante no se ha librado de las críticas, algo en lo que ha hizo mención en la revista Time, cuando fue nombrada como una de las estrella más influyentes.

"De vez en cuando hay alguna madre que tiene una opinión muy firme sobre cómo deberías vestir. Y a eso sólo le digo: no vengas al show y no pasa nada. Es una pena que alguna vez haya sido algo criticable, porque la verdad es que lo que más miedo da en el mundo es subirse a un escenario delante de tanta gente y tener que actuar como si nada. Si lo único que te ayuda a hacerlo es la forma en que te sientes cómoda vistiendo, eso es lo que tienes que hacer" expresó la artista.