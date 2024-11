Las reacciones de los artistas a la victoria de Trump: Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Ariana Grande...

¿Donald Trump o Kamala Harris? Numerosos famosos en Estados Unidos quisieron pronunciarse públicamente durante la campaña de las elecciones presidenciales de su país.

Artistas como Beyoncé, Lady Gaga, Taylor Swift o Bad Bunny compartieron su apoyo a la candidata demócrata, mientras otros como Anuel AA o Kanye West optaron por fomentar el voto por el republicano.

Ahora, tras los resultados de las elecciones y la victoria de Donald Trump, varios cantantes estadounidenses han desvelado su opinión sobre la votación.

Billie Eilish

La joven artista ha sido una de las más activas durante la campaña electoral en el mundo de la música. Eilish no ha dudado en pedir directamente el voto a Kamala Harris, entendiendo que si la apoyan a ella también "apoyan a las mujeres". Sin embargo, tras la derrota de la candidata demócrata, la cantante ha publicado unas palabras en su perfil de Instagram con un fondo negro: "Es una guerra contra las mujeres".

Sabrina Carpenter

La artista del momento ha querido pronunciar unas palabras sobre los resultados electorales durante su primer concierto tras la votación, dirigidas a sus fans. "Espero que podamos ser un momento de paz para ti y un momento de seguridad. Lo siento por nuestro país y por las mujeres de aquí, las amo muchísimo. De verdad espero que puedan disfrutar el resto de la noche porque se lo merecen completamente", ha comentado.

Ariana Grande

La cantante de 7 Rings ha mandado un cariñoso mensaje a sus seguidores a través de una historia en su perfil de Instagram: "Sosteniendo la mano de cada persona que siente el peso inconmensurable del resultado de hoy". Además, la cantante ha difundido en sus redes sociales recursos útiles para el colectivo LGTB, incluyendo atención psicológica.

50 Cent

Por su parte, el rapero 50 Cent ha dicho: "No me importa cómo vaya la pelea, yo me voy con el ganador", acompañado de dos imágenes suyas junto a Donald Trump.

Ethel Cain

Ethel Cain es una artista estadounidense underground que ha mostrado públicamente su descontento con el país. "En este punto, ni siquiera se trata de Trump. Él va a llegar al poder y hará lo que haga, y va a ser un desastre, pero bueno. Esto es indicativo de un problema más profundo. [...] No hay solidaridad y no hay amor. Que Trump esté en el cargo o no, no cambia el hecho de que Estados Unidos es un caldo de cultivo para el odio violento", ha dicho.