"Salí pensando que ya no nos íbamos a ver más": Aitana y Miguel Bernardeau recuerdan cómo fue su desastrosa primera cita

Son pareja en la vida real pero también lo son en la ficción La Última, la nueva serie de Disney+ en la que interpretan a una joven pareja de novios que tiene que buscar la manera de compaginar sus aspiraciones profesionales con sus sentimientos.

Así, Aitana y Miguel Bernardeau se encuentran sumergidos en una vorágine promocional que ha destapado alguna que otra primicia de su vida personal. Ver a la pareja dando entrevistas juntos es una auténtica fantasía. En Cuerpos Especiales contaron que entre ellos eran bastante competitivos, sin olvidar que Eva Soriano aprovechó para pedirle perdón a la cantante por haberla imitado en Tu Cara Me Suena.

"Salí pensando que ya no nos íbamos a ver más":

También pasaron por El Hormiguero, lugar donde recordaron qué pasó para que su primera cita terminase siendo un desastre. Pablo Motos quiso saber cómo empezaron a surgir las mariposas entre ellos y rápidamente pensaron en la primera vez que salieron a cenar.

"La primera cita fue fatal. Yo tiré la copa por encima de la mesa... De hecho, yo salí pensando que ya no nos íbamos a ver más. Salimos del restaurante, que estaba en la calle Fuencarral (Madrid), y todo el mundo comenzó a reconocernos porque justo era el boom de OT y de Élite. Yo recuerdo que me metí en el taxi y salí pitando", decía Aitana.

Para Miguel Bernardeau tampoco fue una noche fácil. Tener a Aitana delante provocó que el hambre se esfumase. "Por primera vez en mi vida no comí nada", decía el actor, como consecuencia de los nervios.

Sin embargo, con el tiempo empezaron a ganar el complicidad y las cosas se tornaron mucho más fáciles. Tanto que ahora, después de tres años de relación, han llegado incluso a trabajar juntos en La última. Aun así, no fue un proyecto fácil de afrontar. "Fue complicado porque realmente él y yo no somos muy de hablar de nuestra vida privada. Sí que alguna vez hemos puesto fotos juntos (en Instagram), pero no como algo que hagamos muy normalmente. Pero luego nos contaron cómo era el proyecto y no pudimos decir que no. Y nosotros hemos sabido separar lo personal de lo profesional", explicó Aitana.

Confirmaron su relación en agosto de 2019, cuando por primera vez compartieron fotos en sus respectivas cuentas de Instagram.

Cómo Aitana se las ingenió para ligar con Miguel Bernardeau

Pero para llegar a esa primera cita antes tuvo que existir un pequeño contacto entre ellos. Fue Aitana la que en este caso tomó la iniciativa para conseguir que el actor se fijase en ella.

La historia empezó con Élite de Celestina e Instagram como espacio de conversación. "Yo vi Élite y quise que me escribiese, porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo yo, vaya tontería", contó Aitana en una entrevista con Vanity Fair.

La cantante se las ingenió para buscar la forma de llamar la atención y publicó un storie asegurando que le había "encantado" la serie. "Tenía 19 años, soy muy joven, pero ahí era todavía más. Un poco infantil y nada, de repente me dijo: ‘Muchas gracias’. Empezamos a ser amigos hasta que bueno... pasó algo más”, contó la intérprete sobre el mensaje publicado un año antes de confirmarse la relación (en 2018).

Miguel Bernardeau es un poco más romántico y cree que la magia de la pareja no es cosa de las redes sociales. "Creo que la vida nos juntó", afirmó en esa misma entrevitsa al referirse a su pareja.