'La última', la canción de Aitana para su serie con Miguel Bernardeau

Aitana está a punto de estrenar La última, la serie en la que debuta como actriz de la mano de su pareja, el actor Miguel Bernardeau.

Para este proyecto, Aitana se ha encargado también de la parte musical creando la banda sonora de la ficción, para la que publicará un álbum bajo el nombre de Candela, personaje al que da vida.

Aitana tuvo mucho que ver en que La última no solo fuese el tema principal de la serie, sino que ésta se llame así también. "Dije al equipo que la serie tendría que llamarse La última porque esa canción es la que representa mejor el concepto de toda la serie", explicó la artista durante la promoción de su gira por Latinoamérica.

Qué significado tiene la letra de 'La última'

Aitana escribió La última como Candela, una chica que trabaja en una empresa de logística cuyo sueño es triunfar en la música y que sufre bullying en el colegio.

"No volveré a mentir, al decir que estoy bien / Si sobraron las lágrimas, pero ya no más / Ya aprendí a decir que me tengo que ir / Si quedarme me duele más", canta Aitana/Candela, dejando claro que es el momento de cambiar el rumbo de su vida, dejando atrás el dolor.

Este significado, ligado al giro que da la vida de Candela cuando el ejecutivo de una discográfica queda prendado de su voz y le brinda una oportunidad en la industria, es la definición perfecta para presentar la serie.

Un videoclip protagonizado con Miguel Bernardeau

Aitana y Miguel Bernardeau son los protagonistas del videoclip de La última. La pareja, que lleva más de tres años junta, siempre ha intentado llevar su relación al margen de sus carreras profesionales, motivo por el cual Aitana nunca había contado con su chico para protagonizar ninguno de sus videoclips.

En el caso de La última es distinto, ya que se trata de su primer proyecto común. Por este motivo, ambos son protagonistas del videoclip, que como no podía ser de otra manera, está inspirado en la serie.

Ambos aparecen en un ring de boxeo —el personaje de Miguel quiere ser boxeador profesional— mientras se entremezclan imágenes de la serie a modo de adelanto.

LETRA DE 'LA ÚLTIMA', DE AITANA

Sigo recordando en aquel rincón

En aquella clase, la revolución

Me sentía en casa pero algo cambió

Lo que era mi hogar el fuego se lo llevó

La última vez que recordé

Como aquel año sobraron las heridas

La última vez me prometí que si volvía no por mí, no estaría

Una tormenta que se fue

Tanto dolor que me aguanté

Será la última, la última

Será la última vez que callé

Porque al final ya lo entendí

Para encontrarme me perdí

Y fue la última, la última

Y fue la última vez que me fui

Ya lo sufrí, ya lo aprendí

Y fue la última

La última vez que me dejaron sola

Fue como el mar si le quitas las olas

Como la música sin voz, como un hola sin adiós

Se sentir la soledad aunque hayan dos

No volveré a mentir, al decir que estoy bien

Si sobraron las lágrimas, pero ya no más

Ya aprendí a decir que me tengo que ir

Si quedarme me duele más

Una tormenta que se fue

Tanto dolor que me aguanté

Será la última, la última

Será la última vez que callé

Porque al final ya lo entendí

Para encontrarme me perdí

Y fue la última, la última

Y fue la última vez que me fui

Ya lo sufrí, ya lo aprendí

Y fue la última