Eva Soriano le pide perdón a Aitana por su imitación: "Te miro a los ojos, Aitana"

Aitana y Miguel Bernardeau se han pasado por el estudio de Cuerpos especiales para presentar La última, una serie que supone el debut de la cantante como actriz.

Cuando ya habían explicado los detalles de esta nueva ficción, así como el disco que ha preparado Aitana para su personaje, Eva Soriano ha querido hacer un inciso: "Si la tengo aquí delante se lo tengo que decir. Igual para los conciertos de Aitana, puedo ir yo".

"Yo en Tu cara me suena, me da muchísima vergüenza esto...", ha continuado, y Aitana le ha contestado sin dejarla terminar: "Ya lo sé. Me lo mandó toda mi familia".

Eva se estaba refiriendo a la imitación que hizo de Aitana en Tu cara me suena, donde interpretó Mon amour junto a Zzoilo. Pero más allá de la canción, Eva continuó metida en su personaje en el plató, algo que hemos rescatado en Cuerpos especiales.

"Yo quiero pedir disculpas. Te miro a los ojos Aitana", le dice Eva Soriano.

"No me pidas disculpas. A mí me encantó me fascinó, me reí un montón. Si que es verdad que te quedaste más en la etapa Operación Triunfo". le ha respondido la cantante, reconociendo que "había semejanzas".

Por último, Iggy le ha pedido si podía imitar a Eva imitándola a ella misma. ¡Y no ha dudado en hacerlo! ¡Dale al play para escucharla!