Aitana, sobre su disco para 'La última': "Está firmado como Aitana pero es de Candela, no tiene nada que ver con mi tercer álbum"

Aitana y Miguel Bernardeau visitan Cuerpos especiales para presentar La última, su nueva serie que además supone el debut de la cantante en el mundo de la interpretación.

¿Le ha ayudado Miguel a preparar el papel de Candela? "Le presenté a mi profesora de interpretación, Lorena Bayonas, y a partir de ahí ellas dos formaron una relación muy bonita y prepararon el personaje juntas", explica Bernardeau.

"Pero yo sí que le he dado mucho la chapa", asegura Aitana, y bromea: "le iba preguntando cosas todo el rato y él como 'Aitana por favor".

Aitana y Miguel interpretan a Candela y Diego, dos jóvenes que quieren abrirse camino en el mundo de la música y el boxeo respectivamente. Eva Soriano e Iggy Rubín han querido saber si a ellos también les costó abrirse paso en sus profesiones.

"Yo con 18 años salí de mi pueblo y todo lo que veía en la televisión me parecía ficticio, porque nada estaba a mi alcance. Entonces fue un golpe de suerte. Y luego me lo he ido trabajando", explica Aitana refiriéndose al éxito de OT.

Por su parte, Miguel también ha tenido suerte en el mundo de la interpretación: "Yo he tenido mucha suerte también. Ha sido todo muy rápido".

Sobre La última, Aitana asegura que lejos de lo puede parecer en el tráiler, no se trata de una historia de amor: "Esa es una trama secundaria. En realidad es una historia de superación. Miguel y yo sí que hemos rodado juntos, pero yo rodé muchas más escenas con todo el mundo de Candela. Hay dos historias paralelas, muy diferentes".

El disco de Aitana para 'La última'

Aitana nos aclara la información del disco que ha hecho para la serie, que en un primer momento se pensó que estaba firmado como Candela. "Yo he hecho un disco para Candela en la serie, que son ocho canciones, pero está firmado como Aitana. Está dentro de lo que son mis cosas, pero realmente es de Candela en la serie".

"Intento explicarlo porque el disco que va a salir es de Candela. Porque lo que yo estoy preparando como Aitana, mi tercer, disco, es tan distinto que no quiero que la gente lo relacione con esto que es muy guay pero es para Candela, no tiene nada que ver", ha matizado.

Eva Soriano le pide disculpas a Aitana

Ha llegado el momento. Eva Soriano ha dado la cara y ha rescatado su imitación de Aitana en Tu cara me suena. Y no solo la canción, sino cuando continuó imitándola tras cantar Mon Amour. "Yo quiero pedir disculpas. Te miro a los ojos Aitana", le dice Eva Soriano.

"A mí me encantó me fascinó, me reí un montón. Si que es verdad que te quedaste más en la etapa Operación Triunfo", le responde Aitana, reconociendo que "había semejanzas". Con mucho sentido del humor, Aitana se ha atrevido a imitar a Eva Soriano imitándola a ella misma.

Por último, les hacemos un jeuguecito en el que tienen que adivinar canciones adivinando "la última" palabra. ¡Dale al play para averiguar quién gana!