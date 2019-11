Salma Hayek, increíble en sus últimas fotos en bikini a los 53 años

¡Salma, queremos tu secreto! Corría el año 1996 cuando Salma Hayek se convertía en un sex symbol con papel en la película 'Abierto Hasta el Amanecer', un título que la actriz ha conservado a lo largo de los años.

La actriz no ha tenido reparos a la hora de mostrar orgullosa de sus canas, porque en la vida de Salma no hay hueco para complejos ni inseguridades. A sus 53 años, la actriz está feliz con su físico y no duda en lucirlo.

Ha sido durante sus últimas vacaciones en la playa cuando la intérprete ha publicado dos fotos que demuestran lo estupenda que está. Con un bikini rosa y rojo, la actriz ha posado con una simpática tortuga.