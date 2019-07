Santiago Segura comparte una foto de cuando tenía 14 años y sufría bullying

"14 años, justo entrando en la adolescencia, gordo, con gafas, toreando el 'bullying' como mejor podía, intentando reclutar amiguetes para que me ayudasen con los cortometrajes". Así es como el actor se definía cuando era pequeño.

A pesar de haber pasado por una etapa que Santiago Segura no se la desea a nadie, el actor y director asegura que ha luchado contra las dificultades como mejor ha podido, con su mejor arma: el cine. Era un fanático de las sesiones dobles de cine de barrio, los programas de televisión y también era fiel consumidor de tebeos, que leía sin parar.

El actor también ha confesado que de joven estudiada todo siempre a última hora, "las asignaturas que no me interesaba nada y era un incapacitado en actividades gimnásticas".

La publicación ha causado gran impacto, llegando a acumular hasta más de 11.000 me gustas en Instagram en menos de ocho horas. Otra de las razones por las que el actor ha decidido subir esta foto es porque el bullying es un tema que lleva muchos años en la sociedad y por el que se está intentando combatir, hasta eliminarlo.

Justo hace dos semanas, Santiago Segura confesaba en una de sus publicaciones de Instagram, el descontento que tuvo con el fotógrafo que le dijo que "se quitara la camiseta, cruzara los brazos y que, por favor, no sonriera. Que era mejor para la foto". El resultado fue la portada de la revista Dominical de 1996 dedicada al estreno de la película El día de la bestia, de Álex de la Iglesia. "Cuando me vi, me sentí realmente absurdo", aseguró el actor.