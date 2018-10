Sarah Hyland posa en bikini mostrando las cicatrices de su cirugía

Sarah Hyland es uno de los rostros jóvenes más conocidos de Hollywood, principalmente por su papel de Haley Dunphy en la exitosa serie 'Modern Family'.

Pero no todo son alegrías en la vida de la actriz de 27 años, ya que desde que nació padece displasia renal. Se trata de una enfermedad que aparece cuando los riñones no se desarrollan correctamente cuando todavía nos estamos formando en el útero de nuestra madre y de la que ha hablado abiertamente en más de una ocasión.

Los medicamentos para tratar esta enfermedad crónica, dejan secuelas en su aspecto físico. Algo que ha querido mostrar como cuando aprovechó el 'Día del Selfie' para enseñarnos su cara hinchada desde el hospital.

Ahora ha querido volver a enseñarnos su realidad, pero desde un punto de vista más optimista: "#viernesdesentirmemimisma Pensaba que me había inventado un nuevo hashtag pero resulta que no. También resulta que no soy la primera persona que se hace un selfie en el baño", bromeaba la actriz junto a una foto donde podemos verla posando en el cuarto de baño con un minúsculo bikini que deja al descubierto una enorme cicatriz, fruto de una de sus operaciones.

De esta manera Hyland quiere visibilizar cómo es batallar con una enfermedad crónica de este tipo, por mucho que aparezca impecable en eventos y alfombras rojas.