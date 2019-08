PARA LA SESIÓN DE 'BORN THIS WAY'

No es que sea una novedad ver a Lady Gaga desnuda pero siempre es curioso ver los descartes de sesiones de fotos promocionales. En este caso han visto la luz tres nuevas imágenes de la Germanotta en la que aparece con sus famosos implantes faciales de la época Born This Way completamente desnuda de la sesión que se hizo para escoger la portada del álbum.