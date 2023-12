De Sebastián Yatra a Irene Montero: las personalidades que se han despedido de Itziar Castro

El mundo no ha encajado bien la pérdida de Itziar Castro , una de las grandes actrices españolas que luchaba de manera activa por tener un mundo más justo e igualitario y apoyaba numerosas causas sociales.

Castro ha fallecido la madrugada del viernes 8 de diciembre durante un ensayo del equipo de natación sincronizada en Lloret de Mar, de lo que por el momento se presupone un fallo cardiovascular.

Siempre dicen que se van los más grandes, y tras conocerse la muerte de la intérprete, las redes sociales se han volcado con ella: desde sus compañeros de profesión, pasando por amigos, fans y distintas personalidades.

Desde cantantes hasta políticos, recopilamos algunas de las despedidas más emotivas a Itziar Castro de algunos de sus más allegados, que han coincidido en destacar su inigualable alegría, su fuerza y su sed insaciable de luchar por sus creencias y causas justas.

Sebastián Yatra

"Amiguita, me duele el corazón verte partir, saber que llevábamos tiempo ya sin vernos, en cada paso por Madrid hablando de cuándo nos juntábamos de nuevo a tomarnos un café, y el trabajo y los compromisos lo seguían posponiendo, qué rabia no haber sacado una hora, porque una hora de risas contigo daba felicidad mucho tiempo, me enseñaste cosas que no puedo compartir aquí jajaja, y el amor que siento por ti ha sido muy real, te extrañaré, pero te llevaré tatuada en el alma (y no como los tatuajes falsos que nos hacíamos en la serie), el cielo o donde sea que vayamos se acaba de ganar un tesorito con un corazón que se hará sentir. Te quiero, ojalá no sea un para siempre esta despedida".

Ruth Lorenzo

"He entrado en nuestra conversación de Whatsapp para ver si era todo una broma de mal gusto y ver si estabas en línea. He escuchado nuestros audios y las tonterías que nos mandamos continuamente. Tengo uno de mis vinilos firmados para ti, teníamos un viaje pendiente a bucear con tiburones ballena y seguía pendiente que siguieras intentando convencerme de escribir ese libro que tanto querías que escribiera. Ya te echo de menos, ojalá no haber perdido oportunidades de pasar más tiempo juntas por dar por hecho que siempre estaríamos ahí. Te quiero Itziar":

Soraya

"Yo creo que esta foto te hubiese gustado para tu despedida. Hoy cuando nos hemos despertado he visto la noticia de tu muerte y no me parecía real. Es imposible una mujer tan joven, tan llena de verdad, tan alegre, tan viva, con tantos proyectos e ilusiones… Me encantaba siempre coincidir contigo, disfrutabas cada experiencia a tope, te las bailabas y te las cantabas todas 🥰 Vivías al Máximo, y luchabas al Máximo también por lo que creías. Era muy bondadosa y muy buena compañera. Cualquiera que te conoce solo se puede deshacer en elogios, pero así eras tú … una maravillosa mujer. ¡Siempre dispuesta, siempre activa! Te vamos a echar muchoooo de menos ☹️ Itziar, te has ido muy pronto ❤️".

Juan Antonio Bayona

"Muy triste por la muerte de la Itziar. Una gran actriz que nos ha dejado demasiado pronto. Siempre amable, con tanta energía y entusiasmo… Es como la recordaré".

India Martínez

"Cariño mío, no me lo creo. Me dejas rota de dolor. ❤️‍🩹 Qué ejemplo de mujer, de luchadora, qué capacidad de reinventarse y recomponerse ante cualquier adversidad. Gracias por tanto en tan poquito tiempo. Descansa en paz Bella, y abrazo enorme a la familia".

Alfred García

"Estoy sin palabras. Mi amistad con Itziar Castro surgió en nuestro edén particular: una sala de ensayo, el escenario, entre la música y el teatro. Estuvimos semanas preparando la gala de los Premios Gaudí, y allí conocí a una mujer imparable, trabajadora, graciosa y amiga de sus amigos. Cada dos por tres me enviaba un mensaje de algún evento al que asistir: algún libro que presentaba, espectáculo o canción. Siempre estaba allí para echarte una mano. Desde el principio lo hizo, y siempre me animó a no hacer caso a las críticas, cuando yo aún era demasiado joven para no saber hacerlo. Espero que aquellas personas que seguís machacando a otras simplemente por el hecho de existir y vivir su vida como pueden y como les de la gana, reflexionéis en estos momentos tan tristes; aunque lo verdaderamente triste es que alguien malgaste su vida en odiar. T’estimarem sempre, Itziar. Gràcies".

Julia Otero

"Tristeza infinita. #ItziarCastro era guerrera, amorosa, inteligente, siempre al lado de las causas justas. Buen viaje, amiga":

Loles León

"Adiós mi adorada amiga. Nuestro último encuentro el sábado, recaudando fondos para el VIH, y como siempre riendo, actuando y celebrando por la amistad, los derechos, la igualdad es, los colectivos, las injusticias. Tú, siempre ahí cariño mío. El sábado celebramos y brindamos por la vida Miren tú y yo. Estos últimos besos tuyos me los guardo en mi alma para siempre. PRECIOSA ITZIAR. 💔".

Silvia Abril

"Querida Itziar... Pensé que era una broma, una fake news, de esas que de repente matan a cualquiera por hacer ruido y hacer ruido pero esta vez no fue así y todos estamos en SHOCK. Te nos fuiste repentinamente, corriendo como si no hubiera podido ser de otra manera y aquí estamos con tu fuerza, tu energía, tu humor inagotable y la pena de saber que te perdimos para siempre. Este capítulo de tu vida definitivamente ha terminado DEMASIADO PRONTO".

Efecto Pasillo

"Hoy nos despertamos con una noticia que nos parte el alma 💔 Fue un placer tenerte en nuestras vidas y poder trabajar a tu lado. Enorme @itziarcastro descansa en paz 😓".

Belinda Washington

"No me lo puedo creer!!!!! Tan llena de vida y de sueños!!! No me lo puedo creer !!! Itziar siempre generosa, siempre de verdad con todo lo que creía y pensaba, siempre luchadora … Te vamos a echar mucho, mucho de menos !!!! Te mando un abrazo del alma !! Buen viaje compañera!!!".

Jenni Hermoso

"No puedo creerlo, es que no puedo creer que te hayas ido… Te he escrito, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero pasan las horas y no consigo imaginarme que no me contestaras. Apareciste en mi vida como un ser de luz, me protegiste, que cuidaste, me ayudaste a ser más fuerte. Me enseñaste que la vida es bonita, aunque a veces cueste verlo. Que p*ta injusta es la vida. Amiga, como me escribiste en el libro que me regalaste, tu lucha es mi lucha, siempre. Seguiré tu estela y lucharé por ti, como tú lo hacías por todas nosotras".

Irene Montero

"Querida @itziarcastro, te despedimos con muchísima pena y dolor. Te vamos a echar mucho de menos, muchísimo. Vuela alto 💜".

Son muchos más los rostros que han recordado a la actriz con increíbles palabras hacia ella.