Selena Gomez, de citas románticas con Drew Taggart, músico de The Chainsmokers

Año nuevo, romance nuevo. Si hace solo un mes una fuente cercana a la cantante aseguraba a Entertainment Tonight que la cantante estaba abierta a tener citas, ahora parece que Selena Gomez ha encontrado una nueva ilusión.

Se trata de Drew Taggart, uno de los miembros del dúo The Chainsmokers. Aunque todavía no se trata de nada serio, lo cierto es que tienen una gran conexión. No tratan de ocultarse de las miradas ajenas y a pesar de que no existen imágenes juntos, lo cierto es que han ido "a la bolera y el cine" sin miedo a ser reconocidos. "No están tratando de ocultar su romance escabulléndose en clubes privados", dijo la cuente antes de recalcar que ambos estaban siendo "muy casuales y discretos".

Taggart, que tiene 33 años, y Selena Gomez, de 30, estarían dándose una oportunidad a pesar de que todavía no se siguen mutuamente en Instagram. "Selena apenas puede quitarle las manos de encima. Se están divirtiendo mucho juntos", asegura la fuente que ha destapado esta información.

Hace solo unos días, la cantante y actriz se dejó ver en la alfombra roja de los Globos de Oro con un voluptuoso traje color morado y la compañía de su hermana pequeña Grace Elliot, con la que posó muy sonriente frente a los fotógrafos. Gomez estaba nominada en la categoría de Mejor actriz de Musical o Comedia por su papel en Only Murders in the Building.

Aunque hubo quien se atrevió a criticar el físico de Selena Gomez haciendo comentarios sobre su cambio de peso, la cantante no dudó en dar un zasca por respuesta a todos aquellos que cuestionaban su aspecto físico. "Estoy un poco grande en este momento porque me divertí durante las vacaciones, ¿verdad?", decía la actriz mirando a su hermana, que confirmó sus declaraciones con un "Sí" rotundo.