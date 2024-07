"Lo sentí como una prisión": Firerose revela las "estrictas reglas" que le impuso Billy Ray, padre de Miley Cyrus

El 22 de mayo Billy Ray Cyrus pidió el divorcio a su mujer Firerose, una cantante 30 años menor que él, un tribunal de Tennessee alegando "conducta matrimonial inapropiada".

El padre de Miley Cyrus y su exmujer llevan semanas con ataques constantes, acusaciones de abusos físicos y psicológicos a la espera que la Justicia dicte sentencia sobre el reparto de sus bienes y el importe de la pensión que él deberá pagarle.

La cantante australiana ha cargado con dureza contra él, denunciando los abusos y manipulaciones que ha vivido estos meses junto al artista country. Según ha contado en Page Six, Billy Ray le impuso unas "muy estrictas reglas" que ella debía cumplir, como por ejemplo no tener coche o no poder enviar mensajes o emails sin su permiso.

Firerose se vio sometida a "un aislamiento sistemático", pero "no tenía valor para marcharse".

"Yo no tenía auto. Solo se me permitía ir al quiropráctico local y una vez al mes a hacerme la manicura... era un aislamiento sistemático y no tenía valor para marcharme. Si tenía que enviar un mensaje de texto, tenía que leérselo en voz alta para que me diera permiso. Lo mismo pasaba con el correo electrónico", ha confesado.

"Él se enfadaba conmigo, me gritaba a todo pulmón"

La situación en su domicilio llegó al punto de ser tan tensa que hasta le prohibió que la visitaran familiares o amigos. "Me sentí como si Firerose estuviera en una prisión a la que no se había apuntado", ha sostenido una amiga cercana a la australiana.

La cantante de 36 años le tenía mucho miedo y hasta dejó de hablarle por miedo a su reacción: "Él se enfadaba conmigo, me gritaba a todo pulmón", ha defendido. "Me aterrorizaba, gritando: 'Eres una estúpida y tonta puta, una loca de remate'".

"Él seguía diciendo 'maldita seas, idiota', y luego 'Eres el amor de mi vida, no puedo esperar para casarme contigo'", agregó. Firerose estaba tan estresada que se desmayó de la ansiedad dos días antes de su boda.