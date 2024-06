Firerose acusa a Billy Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus, de maltrato doméstico "extremo"

El pasado 27 de mayo, Billy Ray Cyrus solicitó el divorcio a su mujer apenas siete meses después de casarse, alegando "conducta matrimonial inapropiada". Firerose es una cantante 27 años más joven que él, cuya diferencia de edad provocó el distanciamiento entre Miley Cyrus y su padre.

Tras la demanda de divorcio, Ray Cyrus solicitó una orden de restricción temporal para que Firerose no pudiera acceder a sus cuentas y tarjetas de crédito. La acusó de gastarse 100.000 dólares en compras "no autorizadas después de la separación". Por su parte, los abogados de la cantante desmienten dicha información: "Afirmar que la esposa ha presentado 37 cargos no autorizados es falso", dijeron.

Ahora, el proceso de divorcio continúa con acusaciones mutuas entre ambas partes.

Firerose contraataca

El viernes 14 de junio, Firerose presentó una contrademanda donde asegura que sufrió "abuso verbal, emocional y psicológico extremo" por parte de Ray Cyrus, y asegura que el motivo de ese comportamiento "impredecible y volátil" es su "consumo persistente de drogas acompañado de marihuana".

Además, la cantante australiana ha declarado que el padre de Miley Cyrus solicitó el divorcio menos de 24 horas antes de enfrentarse a la operación de una doble mastectomía preventiva. Según la denuncia, durante el matrimonio Ray Cyrus pagó el seguro médico de Firerose e iba a cubrir económicamente cualquier imprevisto provocado por la operación.

“La esposa confió en las promesas del esposo de pagar su cirugía, y el esposo ahora ha repudiado esa promesa”, dicen los documentos publicados por la revista People. “El día que la esposa iba a ser operada, ella estaba buscando un lugar para vivir y bajo una cantidad significativa de angustia emocional”.

Los últimos pasos de Ray Cyrus

El cantante del remix de Old Town Road respondió a esta última denuncia presentando una enmienda a la petición inicial de divorcio donde revela que Firerose "intentó aislarlo de su familia": "Su entonces esposa bloqueó al menos a una de sus hijas para no poder contactarla a través de su teléfono móvil y su correo electrónico". Aunque no se explica de qué hija se trata, esta podría ser Miley Cyrus, a quien le dedicó recientemente una emotiva carta pública para intentar recuperar su relación.

A esto hay que sumarle otro contraataque de Ray Cyrus, quien recientemente ha hecho pública una carta que le escribió Firerose después de pedir el divorcio. "Por favor, vamos a solucionar esto y dejemos atrás y para siempre esta experiencia infernal. Te necesito. Te quiero. Lo siento mucho", se lee en la carta.