"Un ser despreciable": Kiko Rivera enseña la carta anónima llena de amenazas que ha recibido

Kiko Rivera ha utilizado su cuenta de Instagram para denunciar las amenazas que esta recibiendo. No se trata solo del hate de las redes sociales en general, sino que el artista ha recibido en el buzón de su casa una carta anónima repleta de insultos.

El Dj denuncia que al no constar remite en la misiva, no puede denunciar los hechos a la policía. El detonante de los insultos es el enfrentamiento que Rivera mantiene a día de hoy con su madre, Isabel Pantoja, por la herencia de su padre, el torero Francisco Rivera.

"Sea verdad o mentira lo que se dice de tu madre... Has demostrado ser un ser despreciable, lo que has hecho con tu madre, la persona que más te ha querido no tiene nombre... La has vendido por dinero porque eres incapaz de tener un trabajo digno", se lee en el texto de la carta.

A continuación aparecen una serie de insultos, tales como "vago, feo feísimo, repugnante, hortera, desequilibrado, impresentable, ordinario, mala, malísima persona", para terminar con la frase "no tienes perdón de Dios".

La carta que ha recibido Kiko Rivera // Instagram @riverakiko

Tal ha sido el enfado del músico que se ha dirigido directamente a Correos para mostrar su malestar con la empresa por entregar correo sin los datos requeridos. Además, con esta denuncia, Kiko Rivera pretende que sus seguidores sepan la delicada situación que vive desde que la guerra con su madre se ha convertido en tema de debate.

"Ahí tenéis una prueba de lo que aguanto cada día ¿Sabes qué? Realmente me da igual, pero ya cansa. Sin remitente que yo sepa no se puede entregar una carta. Bien trabajado Correos... Madre mía. Y tú, puto cobarde, pon tu nombre y tu dirección", se queja.