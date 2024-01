Sergio Peris-Mencheta deberá someterse a un trasplante de médula: "Estoy en pleno proceso de quimio"

Sergio Peris-Mencheta vive uno de los momentos más complicados de su vida. Tras años de buenas noticias, tanto en lo personal como en lo profesional, el actor y director de 48 años ha recibido un duro golpe al ser diagnosticado de cáncer y eso le lleva a afirmar que se siente "más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca".

Así lo ha contado en Instagram, donde ha publicado un extenso comentario para compartir la noticia con sus seguidores: "Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula".

Pareja de la actriz Marta Solaz desde 2009 —con quien se casó en 2018— y padre de dos hijos —Río (2012) y Olmo (2014)—, Sergio Peris-Mencheta reflexiona en el post sobre las muchas cosas buenas que ha tenido en su vida. "Siempre me he sentido un poco culpable por ello", apunta en su publicación, y asegura que es un sentimiento que le acompaña desde que en 1991 fue convocado por primera vez por la Selección Española de Rugby.

"He trabajado en televisión por todo el mundo. La mayor parte de las veces haciendo personajes protagonistas, heroicos, bestiales… He galopado vestido de guerrero muchas veces blandiendo una espada y gritando '¡¡¡Ahhhhh!!!', como soñaba de niño. He hecho cine en distintos idiomas, he trabajado con gente que estaba en las cintas BETAMAX que alquilaba en el videoclub Acuario de mi barrio. He ganado y presentado concursos, he trabajado con los más grandes del teatro, interpretado personajes maravillosos, he dirigido, he creado, he contado las historias que necesitaba contar a bordo de mi Barco Pirata. He jugado mucho, y aunque he perdido, he sido más de ganar, en general. Con una dosis de suerte que siempre he sentido a mi lado, acompañándome, y ese sentimiento de no-merecimiento a cuestas", continúa en la publicación.

"Y si en lo profesional me ha ido bien, en lo personal la vida me ha regalado la mejor de las compañías siempre. Empezando por el equipo que formamos Marta, Río, Olmo, Senda (nuestra perrita) y yo. La aventura del cambio de vida, los viajes, los proyectos en común, el día a día. EQUIPAZO. Después de 19 años y medio sigo enamorado hasta las trancas de Marta, y me siento cada vez más deseado y querido por ella. Y los amigos, y los maestros, y Mamushka, y Yonyon…", añade.

La buena suerte, que le ha acompañado siempre, no ha estado de su lado esta vez. "Todo esto para decir que en este último sorteo no me han salido los números de siempre", apunta antes de anunciar que pronto se someterá a un trasplante de médula y que actualmente está en pleno proceso de quimio. "Me toca jugar con otra mano esta vez".

El actor termina mostrando su lado más vulnerable, que entenderán aquellos que "han vivido una situación similar". "[Estoy] valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra. Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar. Pero llevo los bolsillos cargados de dados, y los estrujo a cada rato. Y es que siempre he sido muy de seises", termina.