El setlist de Robbie Williams para su concierto en Cornellá dentro de la gira 'BRITPOP Tour' 2025

El próximo 5 de julio, Robbie Williams aterriza en Cornellá (Barcelona) para hacernos cantar a pleno pulmón con un show que promete emociones fuertes.

En Europa FM, como radio oficial del concierto, ya estamos calentando motores… y si tú también quieres llegar con la letra bien aprendida al RCDE Estadium, tenemos buenas noticias: hemos visto el setlist de su primer concierto en Edimburgo dentro de la gira Robbie Williams BRITPOP Tour y te vamos a adelantar qué puedes esperar en esta noche única.

El artista británico está recorriendo Europa con su gira BRITPOP, una celebración de sus 25 años de carrera en solitario, y el repertorio es un viaje por todos sus grandes éxitos. Desde los clásicos que marcaron a toda una generación hasta los estrenos más recientes de su último álbum, BRITPOP. "Va a ser la gira más atrevida hasta la fecha", decía antes de embarcarse en este proyecto tan ambicioso.

Estas son algunas de las canciones que Robbie ha incluido en sus últimas fechas y que, salvo sorpresa, seguro escucharemos en Cornellà. Además, entre ellas vemos un "C Stage", por lo que parece que el británico llevará a cabo la segunda parte del show en una ubicación diferente, el "escenario C".

Setlist de Robbie Williams en Cornellá

Intro / Rocket

Let Me Entertainment You

Call & Response

Monsoon

Old Before I Die

Rock Dj

Love my Life

Teenage Rob

Strong

Road to Mandalay

C Stage :

Old Rob

Supreme

The Lottery Winners

Something Beautiful

Millennium

NY NY

Come undone

Kids

She's the One

My Way

Feel

Angels

Consigue entradas para ver a Robbie Williams

Las entradas para ver el concierto de Robbie Williams en Barcelona (donde se podría producir su ansiado encuentro con Estopa) se pueden comprar a través de tres puntos de venta: