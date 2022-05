Shakira, a juicio por defraudar a Hacienda

Recién llegada del Festival de Cannes tal vez le pille por sorpresa, pero no es nuevo. Hace unos años se hizo pública la noticia de que la cantante Shakira había defraudado a Hacienda 14,5 millones de euros, que en teoría no habría declarado simulando no residir en España y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

Según informa EFE, la Audiencia de Barcelona ha rechazado un recurso de Shakira contra su procesamiento por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública, según ha dado a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

En su defensa, Shakira ha recalcado a través de un comunicado que su conducta en materia tributaria “siempre ha sido intachable” en todos los países en los que ha tenido que pagar impuestos, haciendo hincapié en que seguirá defendiendo su inocencia.

Además, la artista ha querido recordad que “ya pagó los 14,5 millones de euros que le exigía la Agencia Tributaria más otros 3 millones”, a raíz de un supuesto fraude fiscal que la cantante habría cometido entre los años 2012 y 2014.

Aun así, el tribunal ha decidido mantener el procesamiento que dictó en julio 2021 el Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat y Shakira no se librará de sentarse en el banquillo y declarar ante un juez, según cuenta Europa Press.

Piqué, también en el ajo

Su marido, el futbolista de FC Barcelona Gerard Piqué, también fue acusado de fraude fiscal y tuvo que abonar 2,1 millones de euros a Hacienda en el año 2019 en multas e impuestos atrasados de los años 2008, 2009 y 2010.

Parece que ningún miembro de la familia Piqué Mebarac está fuera del punto de mira de la Agencia Tributaria.