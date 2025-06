Shakira se sincera en su concierto en Houston: "Estos días no han sido demasiado fáciles para mí"

Desde que empezó el Las mujeres ya no Lloran World Tour, Shakira ha tenido que enfrentarse a diversas cancelaciones de conciertos por problemas de distinta índole. Y en su tramo estadounidense, aunque está siendo una etapa de lo más emotiva para la colombiana, también está siendo la más accidentada.

La cantante decidió reprogramar sus conciertos en el SoFi Stafium de Los Ángeles (del 20 de junio al 4 de agosto) a causa de las fuertes protestas en la ciudad por la política antiinmigración de Donald Trump. Pero, días antes, tuvo que suspender su concierto planeado en la ciudad de San Antonio, Texas.

Finalmente, la intérprete de Amarillo ha podido seguir su gira con la cita planeada en el Toyota center de Houston este 15 de junio. Sin dejar escapar todo lo que le está pasando, la colombiana ha celebrado poder ver al fin a su público texano, y se ha sincerado sobre lo que está viviendo.

"Estos días no han sido nada fáciles para mí por las cancelaciones que se han dado, por los fallos técnicos que se capan a mi control... Y ya saben que no hay nada peor para un artista que no poder tocar cuando saben que el estadio estaría lleno", ha expresado la intérprete de La bicicleta.

Así, en su discurso en pleno escenario, Shakira ha agradecido el apoyo de todos sus fans: "Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado y entendido. Gracias por ser esa manada fiel que toda loba necesita".

La artista ha reivindicado la importancia de su fandom y la fuerza que le da el apoyo continuo. "Nosotras las mujeres, después de cada caída, nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más fuertes y más resilientes", ha gritado sobre el escenario del Toyota Center.