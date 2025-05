Shawn Mendes anuncia concierto en Madrid, el único en España: fecha y cuándo salen las entradas

Después de deslumbrar como cabeza de cartel en los principales festivales latinoamericanos, Shawn Mendes confirma su esperado regreso a los escenarios en 2025 con la gira On The Road Again. El tour lo llevará por diversas ciudades de Europa y Norteamérica, y ofrecerá a sus fans un viaje musical que recorrerá los diez años de carrera del artista canadiense, desde su debut hasta su trabajo más reciente.

La única parada de la gira en nuestro país será el martes 26 de agosto en el Movistar Arena de Madrid, donde el público podrá revivir en directo los grandes éxitos de Mendes en un espectáculo que promete ser tan nostálgico como vibrante.

Cuándo y dónde comprar las entradas para ver a Shawn Mendes

Las entradas para el concierto estarán disponibles desde el viernes 6 de junio a las 10:00h a través de las plataformas shawnmendesofficial.com/live, doctormusic.com y entradas.com.

Los precios oscilarán entre los 45 y los 155 euros (sin contar gastos de distribución), y todas las localidades serán numeradas y con asiento reservado.

Además, se habilitarán dos tipos de preventa: una exclusiva para fans desde la web oficial del artista, activa desde el miércoles 4 de junio a las 10:00h hasta el viernes por la mañana, y otra a través de Spotify Fans First, que comenzará el jueves 5 de junio a las 10:00h.

Mendes ha compartido que esta gira es especialmente significativa: "El tiempo alejado de los escenarios me ha servido para valorar aún más lo especial que es poder actuar en directo. Me siento muy afortunado de poder celebrar estos diez años junto a vosotros", ha dicho el artista.

El tour arranca el 5 de agosto en Cracovia, con paradas confirmadas en ciudades como Londres, Ámsterdam y Madrid. A finales de septiembre cruzará el Atlántico hacia Norteamérica, donde visitará Toronto, Nueva York y Chicago, para cerrar con broche de oro en el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles.

En esta nueva etapa, Mendes no estará solo. En Europa, lo acompañarán las artistas MARO y Lubiana, mientras que Eddie Benjamin será el encargado de abrir sus conciertos en la parte americana del tour.