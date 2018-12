Sia cumple 43 años, ¡y lo celebramos repasando sus mejores canciones escritas para otros artistas!

Aunque en el año 2000 publicó su primer sencillo, Taken for Granted, que fue un éxito en Reino Unido, al igual que el disco Some People Have Real Problems (2008), no fue hasta 2011 cuando arrasó internacionalmente colaborando con David Guetta en Titanium y con Flo Rida en Wild Ones.

Desde ese momento, la artista empezó hacerse un hueco en el mundo de la música y, en 2014, publicó el álbum 1000 Forms of Fears, con el que vendió más de 52.000 copias en su primera semana. Asimismo, Sia se consolidó en el mundo de la música gracias al single Chandelier, que se convirtió en una de las canciones más exitosas del momento. De esta manera, la australiana llegó a lo más alto de las listas de ventas con su voz y sonido tan característico.

Por otra parte, Sia también destaca por su habilidad para componer y varios artistas han interpretado canciones escritas por ella. Y es que la artista ha sido letrista y productora de estrellas de la música como Beyoncé, Shakira, Christina Aguilera o Kylie Minogue. Además, en el álbum This Is Acting se incluyen diferentes temas que originalmente fueron escritos para Adele y Rihanna, aunque fueron rechazados por las cantantes.

¿Reconoces estas canciones? Aunque las han interpretado otros artistas, ¡detrás está la mano de Sia!

Pretty Hurts de Beyoncé: Al parecer, Sia envió este tema por correo electrónico a Katy Perry, pero ella nunca vio ese email. Así que la canción le llegó a Rihanna, que en teoría no pago los derechos, así que Queen B aceptó la canción y la convirtió en todo un éxito.

Perfume de Britney Spears: Sia no es la única que compuso este tema, en el que también trabajó la propia intérprete y Chris Braide.

Diamonds de Rihanna: es sin duda una de las canciones más conocidas de la de Barbados, que recibió numerosos premios y nominaciones. Pero detrás de este éxito está algo que pocos conocen, Sia es la compositora.

Double Rainbow de Katy Perry: La australiana escribió este tema junto a la californiana. Y se dice que el título se le ocurrió durante una clase de yoga.

Sexercize de Kylie Minogue: esta canción, con sonidos dubstep, R&B y electrónicos, fue escrito por Sia, Marcus Lomax, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Clarence Coffee y Nella Tahrini.

Strange Birds de Birdy: este tema forma parte del segundo álbum de la cantante británica y fue escrito por Sia, Birdy y Ariel Rechtshaid.

My Heart Is Open de Maroon 5 y Gwen Stefani: esta canción la escribió Sia junto con Adam Levine, entre otros.

Loved Me Back to Life de Celine Dion: Sia también ha trabajado con grandes artistas como Celine Dion, que con este single, escrito entre ambas, debutó en el Top de la Billboard.

All I Need de Christina Aguilera: este no es el único tema del séptimo álbum de Aguilera escrito por la australiana.