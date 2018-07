Sia se desnuda para celebrar su número 1 en Billboard

El éxito que está teniendo Sia con su tema Chandelier ha hecho que su nuevo disco 1000 Forms Of Fear alcance el número 1 en Billboard . Para celebrarlo, la cantante y compositora ha publicado una extraña foto donde muestra sus pechos pintados con una cara triste y otra sonriente con la cara tapada.

No es ninguna novedad que a Sia no le guste enseñar su cara. Y aunque ya se conoce el rostro de la compositora, prefiere no salir en sus videoclips e incluso ha hecho algunas actuaciones de espaldas al público.

El motivo es simplemente que no quiere que la reconozcan por la calle, no precisamente por timidez. Y esto lo podemos ver en la foto que se ha hecho, según dicen algunos medios, para celebrar su número 1 en Billboard con su álbum 1000 Forms Of Fear, gracias principalmente a su éxito Chandelier, donde la artista aparece con la cara tapada pero mostrando los pechos.

Una curiosa imagen donde podemos ver en un pecho pintada una cara sonriente y en el otro una cara triste.

El famoso bloguero estadounidense Perez Hilton es uno de los se han hecho eco de esta imagen mencionando a la artista y diciéndole que sus pechos son muy bonitos: