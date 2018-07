Escucha '1000 Forms Of Fear', el nuevo álbum de Sia

Sia ha decidido ser ella la que interprete sus propias canciones y ha conseguido de nuevo el éxito con Chandelier, convirtiéndose en un fenómeno digital con sus más de 53 millones de visitas que acumula ya su vídeo de lanzamiento en Youtube.

En el vídeo, dirigido por ella misma junto a Daniel Askill, podemos ver una espectacular puesta en escena y coreografía desenfrenada protagonizada por una bailarina de apenas 11 años, Maddie Ziegler, salida del reality americano Dance Moms. El videoclip se grabó en el antiguo edificio del Herald Examiner, en el centro de Los Ángeles.

Esta enigmática australiana, también colabora con algunos de los creadores de tendencias más de moda, como Brooke Candy, Angel Haze o The Weekend, y participa como vocalista en hits escritos por ella para otros músicos ya mencionados, como Titanium, de David Guetta; Beautiful pain, de Eminem, y Wild ones, de Flo Rida.

Pese a que es una artista de moda, si analizamos su background, no cabe duda de que Sia se ha ido consolidando desde hace años como una compositora más exitosa y prolíficas de los tiempos. Sus canciones suman ventas por más de 13 millones de ejemplares. Trabajo como Healing is difficult (2001), Colour the small one (2004, que incluía el tema Breathe me, memorable tras aparecer en la escena final de la serie A dos metros bajo tierra) o We are born (2010) la han mantenido siempre dentro del foco de atención.