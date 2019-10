Sia desvela la enfermedad neurológica que padece

"Hola, sufro dolor crónico, una enfermedad neurológica, y Ehlers Danlos, y solo quería decir a todos aquellos que estéis sufriendo dolores, ya sean físicos o emocionales, que os quiero, seguid adelante. La vida es jodidamente dura, el dolor es desmoralizante, pero no estáis solos".

Con esas rotundas y contundentes palabras, la cantante Sia desvelaba el calvario que sufre por culpa de una enfermedad neurológica, además de padecer el síndrome de Ehlers Danlos, un trastorno hereditario que afecta a la piel.

Esta confesión, que ha pillado por sorpresa a los fans, también tiene un mensaje para los que sufren los mismos problemas que la cantante, que hasta ahora eran desconocidos. Así, los seguidores han agradecido su sinceridad. "Te estamos muy agradecidos a ti y a otras personas públicas que padecen el síndrome y están empezando a decirlo".

Sia ha explicado que el trastorno comenzó a consecuencia de una "cirugía rutinaria de hace tres años" y que le provoca un dolor intenso a lo largo de un nervio sensitivo y sus ramificaciones. Esto también le provoca hematomas, debido a la fragilidad de la articulaciones, que pueden incluso llegar a dañar los órganos.

"Mi TSH (hormona estimulante de la tiroides) está situada en 29, cuando debería de estar por debajo de 4, así que padezco hipotiroidismo severo. Además, me estoy tomando un tiempo de descanso para hacer una terapia intensiva sobre el trastorno de estrés postraumático. Resulta que mi diagnóstico bipolar 2 era incorrecto", continúa explicando, además de celebrar que no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual."No tengo ninguna ETS que, francamente, es milagroso teniendo en cuenta mis veinte años…", cuenta.

"Hay mucha gente sufriendo más que yo. Al menos tengo recursos. Realmente lo siento por aquellos que luchan contra el sistema de salud. ¡Seguid adelante!", ha concluido, dando su apoyo y compresión a todos los enfermos que "luchan contra el sistema de salud" porque los tratamientos de la sanidad privada estadounidenses son inaccesibles para la mayoría de la población.