Los siete hijos de Karlos Arguiñano: Amaia, María, Zigor, Eneko, Martín, Karlos y el famoso Joseba

La familia de Karlos Arguiñano entra cada semana en su televisiva cocina. No nos referimos sólo a Joseba, su quinto hijo que fichó en 2019 por el programa Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Hablamos de sus siete hijos y de sus 13 nietos, a los que el cocinero de 73 años se refiere constantemente en el espacio televisivo y también en sus entrevistas.

De hecho, fue en una entrevista en 2020 donde reveló que perdió dos hijos en los primeros años de su matrimonio. "Los dos primeros se nos murieron, con siete meses se nos murieron los dos niños. Siete meses y nacieron muertos. Y mi mujer lloraba y lloraba, con razón, claro. Y yo animándola: ‘Tranquila, que tienes un pedazo marido, esto lo vamos a volver a intentar las veces que haga falta'. Y luego vinieron otros seis, y una que tengo adoptada, ya somos siete", contaba entre risas, el cocinero, casado con María Luisa Ameztoy Alfaro desde 1974.

Ellos forman la segunda generación de Arguiñanos, y todos (menos uno) han tomado las riendas del negocio familiar. Te los presentamos y te contamos cuál es el papel de cada uno de ellos.

Eneko Arguiñano, el mayor

Eneko es el primogénito (tiene 46 años) y es parte fundamental del negocio. Dirige la sala del restaurante y, pese a que está en conversación constante con los clientes, es al que menos le gusta estar de cara a la galería. No le gusta salir en la prensa, prefiere mantenerse siempre en segundo plano. "Soy el que está al frente de la sala, y también en lo que es el restaurante en sí. Me dedico sobre todo a hacer el equipo de la sala. Tengo ahí a mis chicas y puede haber hasta ocho", contó en una entrevista concedida por todo el clan al Diario de Navarra el pasado mayo.

Zigor, el chef

Zigor, el segundo del clan Arguiñano, tiene 44 años. Es quien se encarga de la cocina en el restaurante de Zarautz. Además, su pasión por la cocina le ha animado a participar en concursos de pintxos.

Su caso es curioso porque nunca pensó en seguir los pasos de su padre. "Estudié mecánico naval, probé lo que era trabajar en la mar y me fui a un petrolero", contó en el Diario de Navarra. "Sabía que cocinar era duro, que no iba a poder disfrutar mi tiempo libre con mis amigos o hacer surf que practicaba en campeonatos, aunque me gustaba cocinar", contó sobre los principios de su trayectoria que después decidió cambiar. Acabó estudiando cocina en la escuela de Aiala con sus hermanos Joseba y María.

Karlos Arguiñano, 'Txarli', director de fotografía

"Yo soy el que no me dedico a la hostelería, el único", dice Txarli al presentarse. "La cocina me encanta y me encanta comer, pero soy director de fotografía y trabajo en el mundo audiovisual", cuenta Txarli, cuyo último proyecto ha sido El Internado: Las Cumbres.

Su caso es curioso, no cocina en la calle pero sí en la familia. "En casa de mis aitas, cuando celebramos algo, quizá sea el que más cocine. Para la familia cocina mi padre y como segundo de a bordo suelo estar yo", explica el tercero del clan, del que su hermano Martín dice es quien más maña se da entre los fogones.

Martín Arguiñano, al frente del hotel

Martín es el cuarto de los hermanos Arguiñano, el heredero de las labores de Luisa Ameztoy. "Ella es la matriarca de todos, y era la que llevaba el personal, el restaurante, el hotel y la cafetería. Una labor muy importante", dice al referirse a sus tareas de organización y control del Hotel Restaurante que lleva el apellido familiar. En esta foto lo reconocerás por ser el más alto del clan.

Joseba Arguiñano, el televisivo

Joseba es el más conocido del clan. Tiene 36 años y sale cada semana en la Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Además sale en un anuncio de televisión con su padre y ya en 2009 lo vimos al debutar como cocinero haciendo huevos rellenos en el programa de Karlos Arguiñano.

Joseba es el heredero de su tía Eva, él es quien se encarga de los postres. "He perdido la cuenta de los años que llevo haciendo repostería y panadería, y también estuve en el restaurante, así que sí, toda la vida no, pero más de media vida he estado delante de un fuego. Muchos años. Uno sigue pensando que es un yogurín, pero ya no", dice sobre su experiencia en repostería.

Además de encargarse de la panadería y la bollería del hotel-restaurante, tiene su propio negocio en la calle Mayor de Zarautz. Estudió en la escuela de Aiala con sus hermanos Eneko y María.

Amaia Arguiñano, ingeniera y bodeguera

Amaia es la más joven de los seis hermanos (34 años) y es quien está al frente de la bodega familiar. Estudió Ingeniería mecánica industrial superior en Arrasate y al terminar la carrera se fue a estudiar inglés a San Francisco.

" A la vuelta comencé enseguida en el mundo de las motos. El aita patrocinaba una marca donde buscaban un coordinador para gestionar los viajes y a la vez llegó una oferta para trabajar de técnica. Fue un año muy duro, viajando sin parar por todo el mundo y estudiando en la carretera", cuenta sobre sus inicios, que la llevaron a vivir a Barcelona, donde estudió un máster de Ingeniero de competición: "Me valió para trabajar en el Mundial".

Tras este periplo se volvió a casa para gestionar la bodega familiar de txakoli K5. Arguiñano bromea cuando habla de ella diciendo que es su única hija que sabe leer.

María Torres, la hija adoptiva de Arguiñano

María Torres es la única que no lleva el apellido Arguiñano. La argentina de 45 años es la hija adoptiva del cocinero, que la conoció en un programa de cocina cuando ésta tenía 18 años. Es chef y repostera, y trabaja en la cocina del restaurante mano a mano con Zigor.

"Es una hermana más, no hay duda. Hemos crecido una parte de nuestra juventud juntos y ahora es una pieza importante en la familia y en la cocina. Ella trabaja mano a mano con Zigor y funcionan muy bien juntos. María es una más de los nuestros. Somos siete", dice Eneko al hablar de su hermana, a quien al principio no le fue fácil adaptarse a Zarautz. "Me costó mucho hacer el papeleo. Fue un cambio terrible venir a un pueblo pequeñito, me pareció chiquitito y que todo estaba muy limpio, pero me adapté".

¿Cuántos nietos tiene Arguiñano?

Siete hijos y 13 nietos. El clan de Karlos Arguiñano es numeroso en todos los niveles. La tercera generación es amplia y a Arguiñano le gusta bromear con sus problemas para recordar los nombres de los más pequeños.

"Antes éramos todos José Mari, Iñaki, Pablo y Andrés. Ahora, le ponen nombres de ríos africanos", contó a Iñaki López en La Sexta Noche.

Se refiere a Kemen y Yua, los hijos de Zigor, cuya mujer es de Tanzania. De ella ha hablado en varias entrevistas, donde ha asegurado que los pequeños se apellidan Arguiñano Jackson: “¡A ver quién lo supera!”.