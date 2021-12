La historia de Karlos Arguiñano y su mujer Luisi: casi 50 años juntos, siete hijos, dos abortos y un delicado estado de salud

Karlos Arguiñano y su mujer Luisi Ameztoy forman un tándem inseparable. Han pasado media vida juntos y junto a sus siete hijos forman la gran familia que siempre desearon, aunque sus inicios en los negocios no fueron fáciles.

¿Quién no conoce a Karlos Aguiñano? El mítico cocinero lleva años enseñando a las familias a cocinar y comer bien sin que el bolsillo lo note mucho. Recetas sencillas, con productos de temporada y con la dieta mediterránea como base de cocina saludable. Pero no solo sus recetas han triunfado entre el público: su lenguaje cercano y sus variopintos chistes forman parte de esa fidelidad que el público mantiene a día de hoy con su programa en Antena 3, Cocina Abierta.

Pero mucho antes de que se convirtiese en uno de los cocineros más cocidos del panorama nacional, Arguiñano daba sus primeros pasos como empresario gastronómico junto a su mujer María Luisa Ameztoy, a la que los amigos llaman Luisi. Este 2021 celebran 47 años de matrimonio.

Luisi, pescadera desde joven

Karlos Arguiñano y su mujer Luisi se conocieron porque vivían en pueblos vecinos. Él residía en Beasain y ella en Zarauz así que no es de extrañar que se cruzasen y surgiese el amor. Fue entonces cuando Luisi dejó su trabajo en la pescadería familiar para pasarse a la hostelería, un negocio que todavía no ha abandonado. "Mi madre tenía una pescadería y rompió aguas allí mismo, fue a la calle Santa Marina y me parió allí", contaba la mujer del cocinero en una entrevista realizada para el 'Diario Vasco'.

Luisi era muy joven cuando sus padres la enviaron a París a trabajar como niñera interna en un colegio. Después de dos años aprendiendo francés y cumplidos los 15, Luisi vuelve a Zarauz con la intención de seguir formándose. Sin embargo, los apuros económicos no se lo permitieron y tuvo que ponerse a trabajar en la pescadería familiar. "Cualquier día de fiesta mientras las amigas disfrutaban, yo tenía que trabajar y lloraba mucho", contó en la entrevista.

Karlos Arguiñano y su mujer // GTRES

Se casaron hace 48 años y sufrieron dos abortos

Karlos Arguiñado y Luisi se casaron en el año 1974 y han tenido siete hijos: Eneko, Zigor, Karlos, Martín, Joseba y Amaia, además de María. Sin embargo, cuando se plantearon formar una familia las cosas no fueron fáciles. Luisi perdió a dos niños, gemelos, los primeros que concibió.

"Los dos primeros se nos murieron, con siete meses se nos murieron los dos niños. Siete meses y nacieron muertos. Y mi mujer lloraba y lloraba, con razón, claro. Y yo animándola: ‘Tranquila, que tienes un pedazo marido, esto lo vamos a volver a intentar las veces que haga falta'. Y luego vinieron otros seis, y una que tengo adoptada, ya somos siete. Todos emparejaos, todos con hijos menos mi hija, que tiene pareja pero no tienen niños... y ahora me toca aprenderme los nombres", contó el cocinero a El País.

Complicada situación por la pandemia

El matrimonio lleva una vida sencilla en Zarauz, pero desde que llegó la pandemia, el estado de ánimo de Luisi ha cambiado. "Se nos está haciendo muy largo, esta historia está siendo dura de verdad. Luisi, mi mujer, no sale de casa por la pena. Me dice 'tú sales mucho'", contaba el cocinero a la revista Semana.

No es muy amigo de airear detalles de su vida familiar, pero el cocinero guarda esperanzas de que poco a poco la situación se relaje y así su mujer pueda recuperar su día a día. Asegura que hace más de un año que no ven a sus nietos.

Por qué Karlos Arguiñano se hizo cocinero

El maestro culinario reveló a ABC que su interés por la cocina llegó desde muy pequeñito. "Mi madre era inválida y yo era el más mayor. Me tocó ayudar en cocina. Con siete u ocho años yo venía de la escuela y me ponía a limpiar los puerros, a pasar una salsa de tomate, a pelar patatas, a preparar la mesa... ", contó.