No solo Olivia Rodrigo: todos los cantantes con la camiseta del FC Barcelona

Olivia Rodrigo es la última cantante en colaborar con el Barça: el equipo azulgrana vestirá la camiseta con su característico logo en el campo. Pero la artista no es la primera en crear esta alianza con el club, por lo que repasamos todos los cantantes que aparecieron en la equipación del equipo culer.

Olivia Rodrigo sorprende a sus fans con una colaboración con el F. C. Barcelona.

De la mano de Spotify, la artista —que lanza muy pronto su disco you seem pretty sad for a girl so in love— vuelve con una nueva era musical a lo grande. Porque qué hay más bonito que la unión del mundo de la música y el deporte.

Ahora, los jugadores del Barça vestirán con la blaugrana marcada por el logo de la artista. Pero Olivia Rodrigo no es la primera ni única cantante en hacer esta colaboración tan especial, por lo que repasamos a todos sus antecesores:

Drake

El encargado de comenzar este idilio del club blaugrana con estrellas musicales fue el rapero Drake, elegido para plasmar la lechuza de su logo sobre las barras azules y granate del Barça en el año 2022.

Rosalía

Dada la repercusión de la iniciativa, sus responsables decidieron seguir con la estrategia y quién mejor que la ilustre catalana Rosalía para homenajear al equipo barcelonés. La autora de Despechá estampó su rúbrica de Motomami en la camiseta del equipo al que siempre ha apoyado.

Karol G

Otra diva de la música urbana, la colombiana Karol G, colaboró con el FC Barcelona durante su gira Mañana Será Bonito Tour imprimiendo el clásico corazón espinado que tiene tatuado en uno de sus hombros.

Rolling Stones

Aunque, sin duda, los rockeros más nostálgicos encontraron en la camiseta del Barça con el inconfundible logo de los Rolling Stones la alianza perfecta entre generaciones de aficionados a su música y al deporte rey.

Coldplay

La banda británica Coldplay vistió al club de la Ciudad Condal en 2024, luciendo la elástica en el Clásico del fútbol español contra el Real Madrid aquel 26 de octubre, mostrando el éxito que tiene esta estrategia desde el inicio del patrocinio de Spotify.

Travis Scott

Esta tradición siguió con Travis Scott en 2025, cuando el equipo vistió la camiseta blaugrana con el logotipo de Cactus Jack, el sello discográfico del rapero. Lo hizo en el partido del F C Barcelona ante el Real Madrid de aquel 11 de mayo.