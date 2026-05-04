Alfombra roja Gala MET 2026: dónde verla, a qué hora empieza y cuál es el tema de este año

Aunque se ha convertido en el máximo exponente del glamour y en el más importante escaparate internacional de la moda, la Gala MET es la inauguración oficial de la exposición anual del Costume Institute y su finalidad es benéfica, pues sirve para recaudar dinero para este instituto que pertenece al del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Y no recauda poca cantidad, teniendo en cuenta que el precio de las entradas supera los 30.000 euros.

La fiesta, que tiene lugar cada año el primer lunes de mayo, es organizada por Andrew Bolton, comisario del Costume Institute, y la todopoderosa Anna Wintour, editora de la revista Vogue, que ha sido la responsable de que este evento se haya convertido en una de las citas que confirman a sus invitados como estrellas mundiales: si estás en la Gala MET es que eres un referente actual.

¿Quiénes son los anfitriones?

La propia Wintour es la que revisa la lista de invitados y decide qué personalidades serán las anfitrionas cada año. En esta edición, el plato fuerte será Beyoncé, que hace diez años que no pisa la alfombra de este evento. Junto a ella, la actriz Nicole Kidman y la tenista Venus Willians, una de las deportistas más influyentes de las últimas décadas.

Además de ellas, este potente trío, de momento se ha filtrado la asistencia de cantantes como Lady Gaga, Billie Eilish, Bad Bunny, Lisa de Blackpink, Rosé, Sabrina Carpenter, Miley Cyrus, Doja Cat, Karol G, Cardi B… Que se unirán a Zendaya, Kendall Jenner —¿con Jacob Elordi?—, Kylie Jenner con Timothé Chalamet, Kim Kardashian o Hailey Bieber.

El que seguro que no asistirá será el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, porque prefiere “estar centrado en que la ciudad más cara de Estados Unidos sea más asequible para sus ciudadanos”. La negativa ha sido interpretada como un desprecio a la propia Wintour pues ningún alcalde ha desechado la invitación antes.

¿Cuál es la temática este año?

Todos los invitados deberán seguir un dress code muy concreto, que se define cada año con un lema. Fashion is Art (La moda es arte) es el de este año y, según los organizadores, esta temática busca fortalecer el vínculo entre la industria de la moda y las bellas artes.

“La idea es volver a incluir el cuerpo en las conversaciones sobre arte y moda, y ensalzarlo, no eliminarlo para elevar la moda a forma de arte", explicaba el propio comisario del Costume Institute sobre la exposición que queda inaugurada desde ese momento con el título Costume Art.

¿A qué hora empieza la Gala MET?

La MET Gala se celebra el lunes 4 de mayo y comenzará sobre las 18:00 horas en Nueva York. En nuestro país, la retransmisión comenzará en la madrugada del martes, a partir de las doce de la noche.

¿Dónde puedo ver la retransmisión en directo?

La retransmisión en directo de la Gala MET 2026 es una exclusiva de Vogue y se emitirá en directo a través de su canal de YouTube y su perfil de TikTok.

¿Quién presenta la retransmisión en directo?

Las presentadoras de la MET Gala de este año serán la modelo Ashley Graham, la escritora y presentadora de televisión La La Anthony y la modelo y actriz Cara Delevingne.