Las mentiras de 'Michael': qué cambia el biopic sobre la vida real de Michael Jackson

Te interesa Las canciones que suenan en el biopic de Michael Jackson: tracklist de la banda sonora

Los biopics no están obligados a ser estrictamente fieles con la historia real. Estas películas indagan en la vida de un personaje destacado a través de la ficción; no son documentales ni libros biográficos. Así lo demuestra Michael, la película sobre el 'rey del pop' recién estrenada, pero también otros títulos como A Complete Unknown o Springsteen: Deliver Me From Nowhere.

El biopic de Michael Jackson está dirigido por Antoine Fuqua a partir del guion de John Logan. Su objetivo era retratar el ascenso a la fama de una de las mayores estrellas de la música, no recrear de manera fidedigna cada episodio de su vida. Y, aunque quisieran, tampoco podrían hacerlo. Por ejemplo, no pudieron hablar de la acusación que recibió Michael Jackson en 1993 por abuso sexual infantil porque una cláusula en el acuerdo con Jordan Chandler "prohibía su representación o mención en cualquier película", según apunta Variety.

Michael narra la historia del estadounidense desde 1966 hasta 1988, por lo que cuenta con dos actores protagonistas: el pequeño Juliano Valdi y el joven Jaafar Jackson. Es complicado condensar 22 años en 127 minutos, por lo que hay detalles que no corresponden con la realidad, tal y como señala el fact-checking de Rolling Stone. En este artículo recopilamos los más destacados.

Plano general de 'Michael' | Universal Pictures

Faltan hermanos

El biopic omite a tres hermanos de Michael. Uno de ellos es Rebbie Jackson, la hija mayor de Joseph y Katherine que no aparece en ninguna escena. Otro es Randy Jackson, el menor de los seis hermanos Jackson que empezó a actuar en el grupo familiar en 1971. Sin embargo, no sale en la película. De esta forma, parece que solo actuaron cinco hermanos en la gira Victory Tour (1984), cuando en realidad lo hicieron los seis.

Por último, también omiten a Janet Jackson, la menor de los nueve hijos de la familia Jackson. "Me gustaría que todos estuvieran en la película", dijo La Toya Jackson a Variety. "Se lo propusieron y declinó amablemente, así que hay que respetar su decisión", añadió. Por tanto, parece que esta omisión corresponde a un deseo de Janet.

'Off the Wall' no fue el debut de Michael Jackson en solitario

En la película, parece que la carrera en solitario de Michael empieza a fraguarse en 1977 hasta que dos años después publica su disco Off the Wall (1979). Sin embargo, el cantante ya había estrenado antes cuatro álbumes de estudio: Got To Be There (1972), Ben (1972), Music & Me (1973) y Forever, Michael (1975).

Jaafar Jackson, actor protagonista de 'Michael' | Universal Pictures

El 'Destiny World Tour'no fue así

Jermaine dejó el grupo familiar en 1975 y, en su lugar, entró Randy (que no existe en la película). Por tanto, The Jacksons ofrecieron numerosos conciertos entre 1976 y 1978, mientras la película presenta el Destiny World Tour (1979-1980) como el primero en muchos años y sin Randy. En realidad, esta gira comenzó antes de que Michael publicara Off The Wall y triunfara en solitario.

Imprecisiones con los animales

El chimpancé bebé que adopta Michael, llamado Bubbles, aparece en la película en 1979, pero en realidad nació en 1983. Por supuesto, las imágenes del animal están creadas por ordenador. Del mismo modo, la cría de jirafa empieza a salir en el biopic en 1980, cuando en la vida real fue en 1986. Cabe destacar que Michael no tenía permiso para tener un animal exótico, por lo que tuvo que llevarlo a un refugio privado.

Michael despidió antes a su padre

El biopic se centra en el miedo de Michael hacia su padre Joseph, a quien decide despedir como mánager en 1981. Al menos, eso es lo que dice la película; en realidad, esto ocurrió en 1979, cuando el artista tenía 21 años.

Michael Jackson y Joseph Jackson en 2005 | Pool Photographer / WireImage vía Getty Images

Michael no compuso la canción 'Thriller'

En la película, Michael se inspira en viejas películas de terror para componer Thriller, la canción que da título a su exitoso álbum de 1982. Sin embargo, él no escribió este tema, sino que lo hizo Rod Temperton.

La escena de MTV no pudo ser así

En la película, tras grabar el videoclip de Thriller (algo que ocurrió en octubre de 1983), Michael visita al presidente de CBS Records para conseguir que MTV emita su música. Es cierto que el canal no contaba con muchos artistas negros, pero en la película esto está exagerado. Antes de Thriller, MTV ya emitía Billie Jean y Beat It.

"Para cuando grabaron Thriller en octubre, Michael era la cara de MTV. Ya no tenían que amenazar con perder los videos de Charlie Daniels para emitir su música. Estaban contando los segundos para poder estrenar Thriller y emitirlo aproximadamente 50.000 veces", explica Rolling Stone.

"La película termina con una clara insinuación de que habrá una secuela. Eso será complicado si se adentran en los 90, con la primera acusación de abuso sexual en 1993. Si eso sucede, cabe esperar una lista mucho más larga de correcciones de hechos que esta", apunta Rolling Stone.