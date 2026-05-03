Guía para comprar entradas de Olivia Rodrigo en Barcelona antes de que se acaben

Olivia Rodrigo vuelve a España en 2027 con dos conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona, los únicos que celebrará en el país. De momento, estos espectáculos suponen el cierre de su gira The Unraveled Tour, con la que presentará su próximo álbum en Norteamérica y Europa.

Fechas de Olivia Rodrigo en Barcelona

Sábado 1 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30

— Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30 Domingo 2 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30

La cantante también actuará el viernes 8 de mayo de 2026 en Barcelona en colaboración con el FC Barcelona. Sin embargo, este espectáculo no forma parte de su gira y es un concierto privado exclusivamente para los fans que reciban una invitación.

Cuándo es la preventa

La preventa empieza el martes 5 de mayo a las 12:00 y termina el miércoles 6 de mayo a las 22:00 hasta agotar existencias.

Cómo obtener el código para la preventa

Para acceder a la preventa solo hay que registrarse en este enlace. Pero ¡hazlo cuanto antes! El plazo para rellenar el formulario termina el lunes 4 de mayo a las 12:00. De esta manera, podrás comprar entradas para los conciertos de la Unión Europea y Reino Unido, incluyendo España. A la preventa de Norteamérica tienen acceso los titulares elegibles de American Express.

También se puede conseguir un código para la preventa reservando el nuevo disco de Olivia Rodrigo, you seem pretty sad for a girl so in love, a través de Universal Music Online. Pero esto no es obligatorio. En caso de haber reservado el álbum previamente, recibirás el código de manera automática.

Cuándo recibiré el código

Una vez registrado en el formulario, "recibirás tu código de preventa y el enlace para comprar entradas a partir del lunes 4 de mayo a las 20:00", informa Universal Music Online. Si no te llega en ese momento, no te preocupes: el envío puede retrasarse entre dos y tres horas.

Cada persona recibirá un único código y podrá comprar un máximo de cuatro entradas. "Si no recibes un código, por favor contacta con el servicio de atención al cliente de la tienda", informa Universal Music Online, aunque la empresa "no se hace responsable de enviar códigos a personas que hayan reservado a través de otros canales de venta u tiendas oficiales, hayan realizado su reserva una vez finalizado el plazo indicado o se hayan registrado fuera del plazo indicado".

Dónde comprar entradas en la venta general

La venta general comienza el jueves 7 de mayo a las 12:00, aunque la sala de espera se abre a las 11:45. Las entradas podrán adquirirse a través de LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Al igual que en la preventa, cada persona podrá comprar un máximo de cuatro tickets.

Durante los procesos de venta, se recomienda iniciar sesión previamente, entrar pronto para evitar las prisas, utilizar un solo dispositivo y mantener una buena conexión a Internet.

Cuánto cuestan las entradas

De momento, no hay datos oficiales sobre el precio de las entradas. Live Nation asegura que esta información "estará disponible próximamente", aunque lo más probable es que salga a la luz una vez empezada la preventa el martes 5 de mayo a las 12:00. Por su parte, Ticketmaster asegura que habrá paquetes VIP y Silver Star Tickets.

Todos los conciertos del 'The Unraveled Tour'

2026

Vie, 25 sep — Hartford, CT — PeoplesBank Arena

Sáb, 26 sep — Hartford, CT — PeoplesBank Arena

Mar, 29 sep — Pittsburgh, PA — PPG Paints Arena

Mié, 30 sep — Pittsburgh, PA — PPG Paints Arena

Sáb, 3 oct — Washington, DC — Capital One Arena

Dom, 4 oct — Washington, DC — Capital One Arena

Mié, 7 oct — Charlotte, NC — Spectrum Center

Jue, 8 oct — Charlotte, NC — Spectrum Center

Dom, 11 oct — Chicago, IL — United Center

Lun, 12 oct — Chicago, IL — United Center

Jue, 15 oct — Boston, MA — TD Garden

Sáb, 17 oct — Boston, MA — TD Garden

Mié, 21 oct — Montreal, QC — Bell Centre

Jue, 22 oct — Montreal, QC — Bell Centre

Lun, 26 oct — Toronto, ON — Scotiabank Arena

Mar, 27 oct — Toronto, ON — Scotiabank Arena

Jue, 29 oct — Columbus, OH — Schottenstein Center

Vie, 30 oct — Columbus, OH — Schottenstein Center

Sáb, 7 nov — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena

Dom, 8 nov — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena

Mié, 11 nov — Atlanta, GA — State Farm Arena

Jue, 12 nov — Atlanta, GA — State Farm Arena

Dom, 15 nov — Orlando, FL — Kia Center

Lun, 16 nov — Orlando, FL — Kia Center

Jue, 19 nov — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena

Vie, 20 nov — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena

Lun, 23 nov — Nashville, TN — Bridgestone Arena

Mar, 24 nov — Nashville, TN — Bridgestone Arena

Mar, 1 dic — Vancouver, BC — Rogers Arena

Mié, 2 dic — Vancouver, BC — Rogers Arena

Lun, 7 dic — Seattle, WA — Climate Pledge Arena

Mar, 8 dic — Seattle, WA — Climate Pledge Arena

Vie, 11 dic — Oakland, CA — Oakland Arena

Sáb, 12 dic — Oakland, CA — Oakland Arena

Mar, 15 dic — Sacramento, CA — Golden 1 Center

Mié, 16 dic — Sacramento, CA — Golden 1 Center

Sáb, 19 dic — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena

Dom, 20 dic — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena

2027