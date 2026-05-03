Shakira canta con Anitta y otros tres invitados en su concierto de Copacabana

El público brasileño se rindió este sábado 2 de mayo ante una Shakira que, además de los clásicos de siempre y sus nuevos éxitos, cantó al lado de cuatro cantantes icónicos de Brasil en la playa de Copacabana en Río de Janeiro. Y lo hizo ante dos millones de asistentes, el público más multitudinario de su carrera y de una artista latina.

Anitta

Anitta fue la primera sorpresa. Apareció hacia la mitad del megaconcierto para interpretar Choka Choka, el tema recientemente lanzado por las artistas, y con el que ambas hicieron vibrar al público con su pegajoso ritmo.

Aunque era un secreto a voces, la presencia de la brasileña solo se confirmó cuando su cuerpo se iluminó sobre la pasarela con un traje tan brillante como el de Shakira, a la que llamó de "Rainha" (en español, "reina") al saludarla.

Caetano Veloso

El segundo invitado fue el músico Caetano Veloso, de 83 años, que llenó el recinto con la ternura de las canciones infantiles al palco con O Leãozinho, uno de los clásicos del brasileño.

El cantautor fue uno de los primeros artistas que Shakira descubrió al llegar a Brasil a sus 18 años, cuando hizo sus primeras giras en el país. "Qué honor", dijo la colombiana emocionada.

Maria Bethânia

Como si fuera poco, Maria Bethânia, hermana de Caetano de 79 años y otra de las grandes figuras de la música en el país suramericano, subió al escenario para cantar con la barranquillera O que é o que é?, una canción de Gonzaguinha que exalta la vida y uno de los clásicos más emblemáticos del repertorio de esta nación, con el batuque de una típica batería de samba.

Ivete Sangalo

La ronda terminó con Ivete Sangalo, artista con la que la colombiana cantó País tropical, tema de Jorge Ben Jor que ya habían interpretado juntas en Rock in Río 2011.

Más allá de estos duetos, Shakira interpretó 26 canciones más, entre las que no faltaron clásicos de su repertorio como Las de la intuición, La bicicleta, La tortura, Hips Don't Lie, Chantaje, Loca, Waka Waka (This Time for Africa) o BZRP Music Sessions #53, su mítica canción con Bizarrap.