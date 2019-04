Sophie Turner confiesa que pensaba en el suicidio y explica cómo Joe Jonas le ayudó a superar sus inseguridades

Sophie Turner ha crecido en un set de rodaje. La joven era solo una niña cuando comenzó a rodar 'Juego de Tronos', y nadie imaginaba el apabullante éxito que tendría la serie ni la atención mediática que despertaría tanto ella como su personaje.

Sin embargo, aunque se trate de una de las jóvenes actrices más conocidas a nivel internacional, no todo ha sido un camino de rosas para la actriz que da vida a Sansa Stark. La joven ha hablado abiertamente de sus problemas con la depresión en el programa de radio 'Phil in the blanks', presentado por Phil McGraw.

"Todo comenzó a ir cuesta abajo cuando llegué a la pubertad, a los 17 años. Empecé a ganar peso y a esto se sumó la crueldad de las redes sociales, y ahí fue cuando realmente me golpeó", cuenta.

En vez de evitar los comentarios negativos y valorar los positivos, Turner se vio muy afectada por las críticas burlas. "Simplemente me lo creía. Decía: 'Sí, tengo granos. Estoy gorda. Soy mala actriz'. Iba a vestuario un montón de veces a pedirles que me estrechasen aún más el corsé. Me volví muy crítica conmigo misma", recuerda.

"Tan solo lloraba y lloraba, mientras me cambiaba y me ponía la ropa. Me decía a mí misma: 'No puedo hacer esto. No puedo salir. No hay nada que me apetezca hacer", explica. Salir de la cama e ir al set de rodaje era lo que más le costaba.

A esto hay que sumarle la diferencia entre su juventud y la de cualquier niño. Turner Tuvo que adaptar sus estudios a su carrera y no podía pasar tanto tiempo con su familia como le hubiera gustado. "No tenía motivación para hacer nada ni para salir. Ni siquiera quería ver a mis amigos. No salía ni iba a comer con ellos".

Las cosas comenzaron a mejorar cuando comenzó su relación con Joe Jonas, con el que pronto se dará el 'sí, quiero'."Cuando alguien te dice cada día que te quiere, te hace pensar de verdad a qué se debe y te hace quererte a ti mismo un poco más", revela.

La joven, que ha asegurado que sigue en tratamiento para superar los baches emocionales, ha explicado también que los pensamientos negativos paseaban por su cabeza constantemente. "Diría que no estaba muy deprimida cuando era más joven, pero solía pensar mucho en el suicidio. La verdad es que no sé por qué. Quizá solo sea una fascinación extraña que solía tener, pero sí, lo pensaba. No creo que nunca lo hubiera intentado. No lo sé", finaliza.

Sin duda, Turner ha demostrado una madurez impropia para su edad. Exponer su interior y sus pensamientos y sentimientos más oscuros es un gran riesgo, pero asegura lo hace para ayudar y dar esperanza a las personas que estén pasando por lo que un día vivió ella.