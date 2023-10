Sophie Turner publica una supuesta indirecta para Joe Jonas y la borra poco después

El divorcio de Sophie Turner y Joe Jonas se está convirtiendo en uno de los culebrones de la temporada en los programas de televisión estadounidenses, pero también en las redes sociales, donde los internautas no dejan de comentar y esgrimir los detalles de su desamor después de cuatro años de matirmonio y seis de relación.

Lo cierto es que las versiones de ambos protagonistas son muy contradictorias. Si el entorno de la actriz asegura que se enteró de la petición de divorcio por la prensa, el del cantante de los Jonas Brothers mantiene que la crisis venía de hace tiempo.

Sus abogados tratan ahora de llegar a un acuerdo favorable para ambos, sobre todo teniendo en cuenta el bienestar de las dos hijas que tienen en común. La protagonista de Juego de Tronos se ha mudado a Nueva York -concretamente al piso que Taylor Swift tiene en el barrio de Tribeca- para poder estar cerca de las pequeñas, ya que el juez ha prohibido que viajen a Reino Unido con su madre. Mientras no se resuelva la custodia de Willa, de tres años, y Delphine, de uno, Sophie Turner permanecerá en Nueva York.

A Taylor Swift no le importa que Sophie sea ex de su ex y se ha convertido en su mayor apoyo en esta complicada situación y han salido a cenar juntas en varias ocasiones.

El último storie de Sophie Turner, ¿un dardo para Joe Jonas?

Una narrativa de su amistad que continúa con el último movimiento de la actriz en redes sociales, donde ha publicado un storie que ha borrado pocos minutos después.

En él, se ve una "pulsera de la amistad swiftie" con la palabra "FEARLESS" (SIN MIEDO).

La pulsera swiftie de Sophie Turner

Un movimiento que muchos usurios no han tardado en interpretar como un mensaje para Joe Jonas, quizá para hacerle saber que no tiene miedo a los abogados de Joe Jonas y la maquinaria que su ex familia política pueda poner en marcha.

Además, que Sophie Turner haya eliminado la imagen pocos minutos después de publicarla hace pensar que se trata de un dardo para el protagonista de Mr. Perfectly Fine, la canción que Taylor compuso para Joe cuando su relación se rompió.