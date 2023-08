A qué expareja de Taylor Swift va dedicada cada una de sus canciones

"Las canciones que surgieron de esta época de mi vida estuvieron marcadas por su honestidad brutal, confesiones cronológicas sin filtros y melancolía salvaje. Me encanta este álbum porque cuenta la historia de crecer, agitarse, volar y chocar… y vivir para hablar de ello", explicó Taylor Swift sobre los temas que forman parte del disco Speak Now, lanzado en 2010 y regrabado este 2023.

Este último trabajo de la cantante de Pensilvania recopila nada menos que 22 canciones, la mayoría confesiones íntimas sobre el amor y, cómo no, el desamor de historias que ya pasaron pero que han vuelto a poner en el foco a algunos de sus ex, como John Mayer o Joe Jonas.

Especialmente de este sentimiento, del engaño y la desilusión, la cantante americana ha escrito y ha cantado mucho en cada uno de sus discos, para delirio de sus fans que han analizado las letras al milímetro.

Y es que aunque casi todos los hombres que han pasado por su vida han estado con ella poco tiempo, tres meses de media —excepto Calvin Harris, con el que mantuvo una relación desde febrero de 2015 hasta mayo de 2016, y Joe Alwyn, su última pareja conocida, con el que estuvo seis años—, su relación con ellos ha marcado su vida, especialmente las que acabaron mal.

Aquí repasamos los éxitos que ha dedicado a sus ex, para bien y para mal:

En el disco Fearless (2008):

'Forever and Always'... A Joe Jonas

Desde el primer momento la cantante señaló con nombre y apellido al hombre que inspiró esta composición: Joe Jonas, quien fue su pareja entre julio y octubre del 2008. La ruptura, según la propia artista, por teléfono en 25 segundos, fue "realmente dramática y loca". "Esta canción comienza con esta bonita melodía que es fácil de cantar, luego al final... básicamente la estoy gritando porque estoy muy enojada", declaró Swift sobre Forever and Always.

En el disco Speak Now (2010):

Back to December... A Taylor Lautner

Cuando salió el disco original, esta canción fue el segundo sencillo del que ella misma aclaró que está inspirado en una persona que fue "increíble" con ella y a la que descuidó.

Se trata del actor Taylor Lautner al que conoció en el rodaje de la película Día de San Valentín y con el que mantuvo una breve relación. Aunque terminaron de buenas maneras, la cantante finalmente reconoció que no se portó bien con él y esta canción fue su personal forma de pedirle perdón.

Sparks Fly... A Jake Owen

Nunca lo ha confirmado pero, según sus seguidores, Swift ha dejado pistas del momento que la inspiró. Una de ellas es una nota al pie de la canción: "Portland, OR (Oregón)". La siguiente es una antigua publicación de la cantante en la red social My Space en la que habla sobre la increíble noche en la que Jake Owen y ella tocaron en un bar solitario llamado Duke's.

Dear John, a John Mayer

Mucho se habló y se escribió sobre esta canción en la que la cantante atacaba duramente a un hombre: "Y miraré hacia atrás y me arrepentiré de cómo ignoré cuando dijeron / Corre tan rápido como puedas / Querido John, lo veo todo ahora que te has ido / ¿No crees que era demasiado joven para jugar conmigo?"

El objetivo de su desahogo no era otro que el cantante John Mayer, con el que salió cuando ella tenía 19 años y él, 33. Esto ocurrió en 2010 y hace solo unas semanas Taylor la interpretó en directo en uno de sus conciertos y pidió a sus fans que dejaran de acosar al cantante: "Tengo 33 años. No me importa nada de lo que me pasó cuando tenía 19".

The Story of Us, también dedicada a John Mayer

En una entrevista, la intérprete de Shake It Off explicó que Dear John y The Story of Us hablan sobre la misma persona: evidentemente John Mayer.

La canción cuenta cómo alguien reacciona cuando se encuentra con un antiguo amor en una entrega de premios, a varios asientos de distancia. "Solo quería decirle: '¿Esto te está matando?’ Porque me está matando a mí", dice su letra. Puede que precisamente el momento descrito en la composición se tratase de la gala de entrega de los Premios CMT 2010, en la que se sentaron cerca.

Enchanted, a Adam Young, cantante de Owl City

Según ella misma, Enchanted habla sobre un chico que conoció en Nueva York y que le ‘encantó’. Que se trataba de Adam Young se supo por la nota que aparecía junto a la canción: ADAM. Además, la artista incluyó en la letra la palabra wonderstruck para que el destinatario supiese que hablaba de él. "No hace falta decir que me quedé sin palabras y completamente enamorado. No podía dejar de sonreír", confirmó él cuando le preguntaron si era él el protagonista de esta composición.

Last Kiss, a Joe Jonas

"Nunca pensé que tendría un último beso / Nunca imaginé que iba a terminar así / Su nombre, por siempre tu nombre en mis labios", dice la letra de este éxito de Swift que habla sobre su ruptura con Joe Jonas.

La pista para saber que se trataba de él fue el mensaje oculto que formaban las letras escritas en mayúscula en las notas de la canción: Forever and Always, el título del tema que inspiró su ruptura con Joe Jonas,"el chico que rompió conmigo por teléfono en 25 segundos cuando yo tenía 18 años", como desveló en el programa de Ellen DeGeneres. Sólo estuvieron juntos tres meses.

Superman a John Mayer, de nuevo

Durante una actuación, Swift reveló que este tema estaba inspirado en uno de los hombres de los que había estado enamorada y del que confesó a uno de sus amigos que era "como ver a Superman volar".

De nuevo la perspicacia de sus fans confirmó que se trataba de Mayer porque la letra dice "te amé desde el primer día", y este era el mensaje que escondían las notas de Dear John.

Foolish One, a Joe Jonas.. O no

Sobre a quién dirigía la letra de esta canción no hay acuerdo. Por un lado, hay quienes piensan que a John Mayer, porque la letra tiene muchos paralelismos con Dear John, por no haber visto las señales que anunciaban que eso no iba a salir bien.

Otros creen que el protagonista es Joe Jonas, pues podría hacer referencia a lo que pasó después de su ruptura, cuando él empezó a salir con la actriz Camilla Belle:"Porque escuché que tiene su brazo alrededor de una chica nueva".

En el disco Red (2012)

Knew You Were Trouble, a Harry Styles

Los dos cantantes mantuvieron una corta pero intensa relación de cuatro meses.

Ella misma contó que esta canción, lanzada en 2012 como parte de su disco Red, hablaba sobre el ex de One Direction y de la relación que mantuvo con él llena de "problemas, problemas, problemas".

All Too Well, a Jake Gyllenhaal

Esta composición de la artista de Tennessee es una forma de desahogo contra Jake Gyllenhaal, con el que salió a finales de 2010.

El actor fue el que rompió la relación porque no se sentía cómodo con la atención mediática y por la diferencia de años que los separaban. "Ahora devuelves mis cosas por correo y camino solo a casa / Pero conservas mi vieja bufanda de esa primera semana / Porque te recuerda a la inocencia / Y huele a mí", dice la cantante en esta canción.

The Moment I Knew, también a Jake

La letra de este tema cuenta la desilusión que sintió Swift cuando Gyllenhaal la dejó plantada en su 21º cumpleaños. Ella le esperaba junto a su familia en su casa de Nashville, pero el actor nunca apareció.

En el disco 1989 (2014)

Styles, a Harry Styles

Más de un año después de su ruptura, Harry Styles volvió a acaparar el interés de los fans de la cantante con Styles, canción que desde el título ya se sabe a quién va dirigida y al que compara con el mítico actor rebelde James Dean.

En el disco Lover (2019)

Lover, a John Alwyn

La canción que da título al álbum es toda una declaración de amor al que ha sido el hombre de su vida, el actor y escritor John Alwyn, con el que rompió el pasado abril después de seis años de estable relación. "¿Podemos estar siempre así de cerca por los siglos de los siglos?", pregunta la enamorada cantante en Lover.

En el disco Fearless Taylor's Version (2021)

Mr. Perfectly Fine, a Joe Jonas

Esta canción se lanzó en 2021, dentro del disco Fearless, aunque la cantante la compuso en 2008, año en el que estuvo saliendo con el exmiembro de la banda Jonas Brothers. Una vez más, fueron las redes sociales las que pusieron nombre y apellido al "Señor Perfectamente Bien" del que habla, lo que provocó la reacción de la actriz Sophie Turner, la mujer de Jonas desde 2019.

"Es un temazo", escribió en Instagram Turner. A lo que Swift respondió: "Yo siempre me arrodillaré ante la Reina del Norte”, haciendo referencia al papel de la actriz en Juego de Tronos.