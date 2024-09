La sorprendente nueva imagen de Lucas, de Andy y Lucas: así le ha cambiado la cara

El mítico dúo español Andy y Lucas continúa su gira de despedida, Nuestros últimos acordes. Los cantantes abandonan la música por los problemas de salud de Lucas, tal y como anunciaron a finales de 2023.

Ahora, las redes sociales se han hecho eco del cambio físico en la cara de Lucas tras su aparición en diferentes espacios de televisión y tras la publicación de un vídeo en el perfil de Instagram del dúo.

En él, el cantante explicó que han ampliado las fechas de su gira de despedida por la gran demanda y porque les gusta cantar; si dejan la música es por un motivo de fuerza mayor, no por gusto. Además, asegura que podrían celebrar un concierto de fin de gira de gran magnitud donde inviten a amigos.

Qué se ha hecho Lucas en la cara

En las imágenes, Lucas aparece más delgado y con un aspecto diferente en su cara. Al parecer, el artista adelgazó once kilos en ocho semanas, y ahora se ha realizado una cirugía estética para finar su aspecto facial. De hecho, algunas fuentes cifran en 6.000 euros el coste de la operación.

Lucas, el líder del dúo musical, se habría operado para corregirse el tabique nasal, pero podría haber aprovechado para retocarse la nariz, que ahora luce más estrecha y alineada que antes.

La enfermedad de Lucas que ha provocado la retirada del dúo

A mediados de noviembre de 2023, Andy y Lucas acudieron a El Hormiguero, donde el dúo dio la noticia de su separación por sorpresa.

El motivo es una delicada enfermedad que sufre Lucas y que le obliga a bajar el ritmo de vida: "Hace cuestión de cinco años yo tomé las riendas profesionalmente de Andy y Lucas y mi día a día ha sido bastante complicado porque, como sabe Andy, soy un psicópata del trabajo y me gusta llevarlo todo hasta el más mínimo detalle".

"Con el tiempo, de un año para atrás, me daban unos mareos y esos mareos se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta, lo que me derivó al cardiólogo", contó Lucas, que explicó que tiene "una pequeña válvula" y toma una media de dos o tres pastillas diarias para mantener a raya su problema.

Lucas sufre una cardiopatía y su médico le ha pedido relajarse, lo que implica abandonar los escenarios: "Llevamos veinte años sin parar. Día a día me llevo las cosas a la cama y me ha afectado. Tengo que hacer mi vida normal, con cabeza. Hay una familia y unos hijos que me quieren mucho y hay que pensar en ellos".