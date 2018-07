Se subasta la moto del vídeo de 'Judas' de Lady Gaga por una buena causa

La noticia se ha dado a conocer por el actor Norman Reedus a través de su perfil oficial de Twitter. El tweet del actor de Judas, explica que la moto subastada es la misma que él condujo en el videoclip y que la puja irá a favor de las víctimas del atentado de Boston, que se quedarán toda la recaudación.

Sabemos que será pronto pero todavía no hay una fecha señalada, así pues, nos tocará esperar. No obstante, para aquellos que esten interesados en participar en dicha subasta, tendrá lugar en la página web de eBay.

Lady Gaga - Judas selling the bike I rode in this video.funds to the victims in Boston. eBay will be up soon. youtu.be/wagn8Wrmzuc