El sugerente topless de Cristina Pedroche para celebrar el verano

Alizzz ha compartido una foto de un momento que cumple ahora 3 años y que fue un punto de inflexión no solo para su carrera si no para la de otros dos grandes artistas: Rosalía y C. Tangana. El productor ha publicado varias imágenes del día en el que grabaron 'Antes de morirme', la colaboración que supuso el inicio de la fama que tienen en la actualidad.