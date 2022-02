Tamara Gorro anuncia su libro "más difícil" hasta la fecha: "Jamás imaginé plasmar tanto dolor"

En medio de la tormenta tras la separación de Ezequiel Garay después de más de doce años de relación y sus recientes problemas de salud que han perturbado su estabilidad mental, Tamara Gorro ha sabido salir del pozo tras "tocar fondo". Y es que, después de unos meses difíciles para ella en el plano personal, la influencer ha encontrado la manera de desahogarse y hablar de su dolor con sus seguidores de la mejor de las maneras: con un nuevo proyecto.

La colaboradora de televisión anunció hace unos días el problema de salud mental al que lleva haciendo frente desde hace un año y medio: una depresión grave con ansiedad. Este trastorno se ha convertido en un auténtico palo para ella, que ha motivado su peor momento en años y que se ha unido a la reciente separación de su pareja.

Su libro "más difícil" hasta la fecha

Pero si por algo ha destacado Gorro ha sido por saber encontrar el lado positivo en la adversidad: de esta experiencia, la influencer publicará su próximo libro, "el más difícil", y ha hablado con sus seguidores sobre este nuevo proyecto y las ideas que pretende plasmar en esta obra.

Este será su cuarto libro hasta la fecha, uniéndose a los tres anteriores en los que la propia Tamara ya había hablado de las experiencias que había vivido en su propia piel. El título de esta nueva obra lo dice todo sobre el contenido que podremos encontrar en esta nueva entrega, la más dura de relatar hasta la fecha para la colaboradora: Cuando el corazón llora.

En él, tal y como la propia Gorro ha detallado en su cuenta de Instagram ante sus seguidores, hablará abiertamente de la complicada situación a la que lleva haciendo frente en los últimos meses, especialmente agravada por su trastorno mental. De hecho, en la portada del propio libro, la influencer ha insistido en que su intención es "hacer las paces con el pasado" para afrontar el presente y buscar un futuro mejor.

Tamara Gorro, emocionada al ver su nuevo libro

Además de anunciar esta nueva publicación, Tamara Gorro también ha querido mostrar cómo vivió la noticia de la editorial de que su obra estaba lista para la impresión. Así, la influencer mostraba a través de su cuenta de Instagram cómo reaccionó al ver las primeras copias en la planta de impresión: emocionada y "muy feliz", ha anunciado que está ya disponible para preventa.

Y es que la extronista de Mujeres y hombres y viceversa ha prometido a sus seguidores que en este nuevo libro ha puesto dos corazones: "Uno entero porque me llena de amor y a la vez de mucho orgullo por haber sido capaz de escribirlo… Pero también añado uno roto, porque he sufrido muchísimo escribiéndolo, más de un año sumergida en él, me planteé no continuar, pero me hacía sentir libre y eso fue lo que me empujó".

Así, Gorro ha revelado que este nuevo libro hablará de las complicadas circunstancias que ha atravesado en los últimos meses y que la han marcado por su dureza. "Jamás me imaginaría que yo fuese capaz de plasmar tanto dolor y de compartirlo", ha reconocido en su cuenta de Instagram, donde también ha explicado que sufrió demasiado por dichas experiencias.

Tamara también ha querido señalar que este manuscrito no está hecho para que lo lea todo el mundo, solo aquellos que deseen conocerla bien. Aunque muchas personas de su entorno cercano se verán impactadas por este nuevo testimonio, cree que es algo necesario para descubrir a esa mujer "que ni siquiera yo sé quién es. A día de hoy tan solo conozco su nombre, Tamara Gorro", ha concluido.