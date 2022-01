Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan

Tamara Gorro y Ezequiel Garay empiezan 2022 anunciando su separación. La influencer lo ha contado en un vídeo de Instagram que nunca hubiese imaginado grabar y que titula 'Gracias por estos 12 años'.

"Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio. Nos vamos a separar", dice Gorro, que aclara: "A separar, no a divorciar".

La pareja considera que ha actuado de una manera "muy adulta", ejemplar para ellos y para sus hijos.

"Un tiempo con la esperanza de volver a recuperar y terminar la vida juntos como hemos querido", dice en el vídeo que Garay ha compartido en Instagram Stories con el siguiente mensaje: "No es un adiós , es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos 12 años maravillosos".

"Esto evidentemente no viene de ahora, viene de hace tiempo. Como todas las parejas pasas baches, por eso yo siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto", asegura la influencer de 34 años. "Igual que todos, tenemos bajadas, subidas..."

Según apunta Tamara Gorro, la pareja, casada desde junio de 2012, se siente estancada y solo tenía dos opciones: "Continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o por el contrario, como nos pasa a nosotros, hay amor y preferimos tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver juntos".

¿Por qué anuncian ahora la separación?

Tamara Gorro dice en su vídeo que llevan tiempo separados y explica que han esperado hasta ahora a contarlo porque "la decisión no estaba tomada".

"Lo digo porque quiero adelantarme a posibles rumores. Ahora vivimos juntos, llevamos viviendo juntos equis meses sin estar como pareja. Hay amor, estamos con los niños y hay muy buena relación, pero vamos a proceder a dar pasos porque nos vamos a separar", asegura. Eso implica que se vayan a vivir a casas y los medios no tardarán en sacarlo

"Somos un pareja normal que está pasando por este bache y que está tomando la decisión adecuada, coger un poco de aire y caminar juntos", dice Tamara Gorro, para la que no hay necesidad de acabar "porque hay amor, hay admiración".

Una separación y un problema de salud mental

Tamara Gorro da esta noticia que se suma a su particular crisis personal. "A mí se me junta esto al problema que ya tenía. Se suma al problema que ya tenía, pero no es la causa. No es el principal problema", insiste la influencer que en noviembre hablaba así en noviembre. "Tengo un problema de salud mental del que me he dado cuenta tarde porque no lo había identificado".

No es la causa y además asegura que no hay problemas con su expareja. "Ezequiel siempre me va a tener a su lado. Volvamos a estar juntos o sea indefinido. Lo quiero, lo amo y sé que me quiere y me ama. Por eso tomamos esta decisión", asegura Tamara Gorro, que conoció a Ezequiel Garay en 2010.

¿Cuándo se casaron Tamara Gorro y Ezequiel Garay?

Tamara Gorro y Ezequiel Garay se casaron el 24 de junio de 2012 cuando ya llevaban dos años juntos. Se casaron en una ceremonia en Alcalá de Henares, que repitieron nueve años más tarde. El pasado 24 de junio se dieron de nuevo el "sí, quiero" aunque en otro escenario. Para su segunda boda, eligieron Ibiza como escenario.

"SÍ QUIERO. Aquí os dejo el resumen de lo vivido ayer. Os puedo asegurar que es una de las celebraciones más bonitas. Anillos y ramo hechos por mis niños, bailes, diversión y de una manera distinta pero especial y única, un SÍ QUIERO", escribió Tamara Gorro al compartir el vídeo en redes.

¿Cuántos hijos tienen Tamara Gorro y Ezequiel Garay?

Los niños que hicieron el ramo son los dos hijos de Tamara Gorro y Ezequiel Garay, Antonio y Shaila. Shaila nació en octubre de 2015, tiene seis años, y Antonio lo hizo en diciembre de 2017. Tiene cuatro.

Los dos son protagonistas de las redes sociales de su madre, que nunca ha tenido problemas en compartir las fotos de la familia.