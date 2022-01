"No tengo ilusión, no me tengo en pie": la sincera confesión de Tamara Gorro en su 35 cumpleaños

Tamara Gorro cumple 35 años en un momento personal de lo más complicado. A sus problemas de salud mental se ha sumado la separación de su marido, Ezequiel Garay.

La vorágine de rumores y teorías sobre esta ruptura en los medios de comunicación no ha hecho más que agravar si situación, por lo que recientemente intervino en un programa de televisión desmintiendo falsos testimonios. Tras la intervención telefónica, la influencer publicó un sentido vídeo en Instagram donde suplicaba, entre lágrimas, que parase esta situación.

Dos días más tarde ha llegado una fecha muy importante para Tamara, su cumpleaños. Motivo por el cuál ha vuelto a hacer una excepción en su descanso en redes sociales para dirigirse directamente a su 'familia virtual'. "¿Cómo no os iba a decir algo si me estáis bombardeando a felicitaciones? De verdad, me hacéis tan bien... No lo podéis imaginar", ha empezado agradeciendo en un vídeo en el que se le ve sonriente, pero con un aspecto cansado similar al vídeo que publicó hace unos días.

Sobre su cumpleaños, Tamara ha confesado que este año no se siente con fuerzas para celebrarlo como suele hacerlo: "Bueno, es un cumpleaños diferente. Sabéis que a mí me encanta esta fecha, lo celebro por todo lo alto, monto unos fiestones tremendos... Pero este año no tengo ilusión, no tengo ganas, no me tengo en pie...Pero por supuesto que voy a celebrarlo, a soplar las velas con los míos. Y dar gracias a la vida porque cumplo años. Eso es una suerte tremenda".

Por último, ha lanzado un mensaje más optimista a todos sus seguidores, donde ha asegurado que este año todo va a mejorar para ella: "Y este es mi año, familia virtual. Los 35 ya sí que sí. Me he hecho un autorregalo que ya os contaré, que creo que es el mejor que me puede venir".

"Me prometí que a partir de hoy sonreiría y me levantaría"

Por otro lado, en su perfil ha hecho una publicación con motivo de esta fecha tan señalada en la que la vemos rodeada de globos de color coral con un enorme 35 hecho con dos piezas de madera a sus espaldas. Una sorpresa que le ha preparado su madre, tal como ella misma ha explicado en el texto que acompaña la imagen.

"Me prometí que a partir de hoy sonreiría y me levantaría. La fecha la alargo un poquito más, las fuerzas flaquean aún, pero esa promesa no está eliminada, solo se aplaza y sumo otro deseo y juramento a mi misma", ha explicado en la misma línea que el vídeo publicado en Instagram Stories.

"Este es mi año, los 35 años me van a dar todo aquello que necesito, es más, me lo voy a dar yo misma: felicidad y curación, lo imprescindible para mí en estos momentos", ha añadido despidiéndose con un nuevo gracias a toda su 'familia virtual'.