Tamara Gorro pone nombre a su enfermedad por primera vez

Hace tan solo unas semanas que Tamara Gorro, 35 años, compartía con su denominada “familia virtual” que vivía una de las etapas más complicadas de su vida. Ahora, la joven se arma de valor para dar un paso muy importante: habla públicamente de su enfermedad y le pone nombre frente a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

En sus historias de Instagram, podemos ver a una Tamara Gorro sentada en el coche, segura de sí misma, que comienza a hablar pronunciando las siguientes palabras: "Familia virtual, ahora que estoy aquí en el colegio esperando a los niños, que salen en dos minutos, quiero lanzar un mensaje que llevo días queriendo lanzar, pero no tenía las suficientes fuerzas o ganas. Lo tengo aquí dentro y lo tengo que soltar. Yo no soy nadie relevante ni importante, pero sí considero que tengo este perfil, y que me puedo hacer eco de ciertas cosas que a otras personas les puede ayudar al igual que a mí misma".

"La depresión es una causa de muerte"

Posteriormente, ha desvelado la enfermedad que padece: “La enfermedad que estoy pasando la están viviendo miles de personas, muchísimas. Yo llevo un año y medio combatiéndola. Ahora sí lo voy a decir. Yo tengo un diagnóstico de una depresión con grado bastante grave, con trastorno de ansiedad y ansiedad mental. La depresión es una causa de muerte”, ha declarado con sinceridad.

Acto seguido, Tamara Gorro expresaba su realidad y cómo ha sido su vida desde que le diagnosticaron depresión: “Yo me he pasado muchísimo tiempo en la cama. Estoy en tratamiento psiquiátrico. Y no ayudan nada ciertas cosas, que es el mensaje que quiero lanzar. Hay comentarios que no me afectan, son solo cuatro, pero le pueden llegar a otras personas y hacerles daño. Cuando me fui de viaje me dijeron que si estaba bailando, que si me he ido a la peluquería, que si me he puesto el labio rojo… ¿Tenemos que quitarnos la vida? No sabéis por lo que pasamos algunos. Debemos tener fuerza para salir adelante, para superar la enfermedad… Esto es una mierda de enfermedad”, declaraba, indignada.

La reivindicación pública de Tamara Gorro

“Estoy segura de que todo el mundo que padece esta enfermedad lucha por salir. Pero otros, por desgracia, no tienen la fuerza suficiente, o la suerte, para tirar hacia delante. Esto me demuestra que la salud mental está muy poco visibilizada, y hacéis un flaco favor, de verdad. Pensad en las personas que están pasando por ello. A mi no me hacéis daño, a mi me importa la gente que me quiere. Pero hay personas que están como yo hace un año y medio, es decir, mucho más frágiles, y las podéis tirar por el suelo. Joder, que es muy importante, que es una enfermedad”, ha concluido, pidiendo que la sociedad muestre un mayor respeto por las enfermedades mentales.