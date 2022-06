Tamara Gorro se corta el pelo por "la excesiva caída de cabello"

NUEVO LOOK

Tamara Gorro estrena imagen. La influencer ha decidido cambiar look por "la excesiva caída de cabello" que ha experimentado en los últimos meses.

El pasado lunes 30 de mayo compartió sus intenciones en Instagram y finalmente este jueves ha pasado por peluquería.

"¿OS GUSTA? Más corto, oscuro y cobrizo. No es cambio de look, pero sí un arreglito. Por la excesiva caída de cabello, corté el desnivel que tenía. Preferí ponerlo más oscuro para cambiar un poquito a la vez", ha escrito en un post de Instagram, en el que comparte un vídeo de su nueva imagen. "Eso sí, las canas se notarán más…🙄 (No se que es peor jajajajaja)".

Tamara Gorro tomó la decisión de cortarse el pelo después de visitar al dermatólogo y recibir un diagnóstico de su problema capilar.

No se trata de alopecia, sino un síntoma asociado a la depresión. "El motivo de la caída de cabello es principalmente mi enfermedad, la medicación que tomo", contó Tamara Gorro, a la que a finales de 2020 le diagnosticaron "depresión grave y ansiedad mental".

En esa misma consulta, el especialista le dio una medicación pero le avisó que tardaría varias semanas en hacer efecto. "Mientras tanto le seguirá cayendo el pelo. Me lo tendré que cortar y ya está", avisó entonces.

Así de largo tenía Tamara Gorro el pelo antes de pasar por la peluquería.