Tamara Gorro hace un llamamiento a la libertad femenina con un desnudo integral

Tamara Gorro ha dejado sin palabras a sus seguidores con una inesperada fotografía en Instagram.

La joven se ha desnudado para lanzar un mensaje a favor de la libertad femenina.

"Mujer en libertad", escribe Tamara Gorro junto a una foto de ella de espaldas y sin ropa. "Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre", manifiesta la mujer de Ezequiel Garay, que en menos de dos horas ha recibido casi 120.000 likes y más de 3.200 comentarios.