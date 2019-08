Tamara Gorro sorprende haciendo el pino desnuda en Instagram

La colaboradora de televisión, Tamara Gorro, ha publicado una foto en su cuenta de Instagram en la que salía en la orilla de la playa, de espaldas, haciendo el pino apoyada en los antebrazos. Sus seguidores se han quedado con la boca abierta al ver la 'peculiar' foto. ¿Está la influencer "haciendo malabarismos" para retar a la censura de Instagram?

"La Gorro del revés", ha puesto como pie de imagen. Los usuarios de Instagram no han dudado en dejar un comentario a la influencer, la mayoría de ellos alabando el increíble cuerpo que tiene Tamara Gorro.

La publicación ha alcanzado casi los 90.000 'me gusta' y más de 2.500 comentarios en menos de una hora. ¡Qué pasada!

"Di que sí, que la vida son dos días. Hay que divertirse y sonreir pa ser feliz!", "No te han censurado la foto?? Con lo tikismikis q sta instagram??? Desde luego la foto es una pasada!!!", "Vaya foton!!!!! Me encanta!!!!" o "Me parece fabulosa la foto... Todo bien encuadrado. Las sombras, las luces... y la modelo no está mal tampoco", eran varios de los comentarios que dejaban los seguidores a Tamara Gorro.