Tamara Gorro responde a las críticas de su nueva foto desnuda

Tamara Gorro ha sido siempre muy sincera y cercana con sus seguidores. Así hizo cuando desveló sus últimos cambios de look o cuando se posicionó a favor de los vientres de alquiler, método a través del cual trajo al mundo a sus hijos.

Además de sus confesiones, la youtuber ha posado de lo más natural en una instantánea que ha querido compartir con sus fans, en la que la protagonista aparece con una bata blanca bordada tapándose sus partes más íntimas.

"Feliz conmigo misma. ¿Sois felices con vosotros mismos?", es el título que ha querido poner la colaboradora como pie foto.

La imagen refleja cero complejos y mucho amor propio. Muchos de sus seguidores la han apoyado y no se han quedado con las ganas de dejar algún que otro comentario: "Fotón", "menudo pibonazo", "me encantas"o "estás espectacular guapa", eran varios de los mensajes que se pueden leer en su publicación.

Pero no todo es de color de rosa, y menos en las redes sociales, donde los 'haters' han intentado 'herir' verbalmente a Tamara Gorro. "Ridícula, piernas de elefante", comentario que la propia colaboradora ha contestado con un "pero soy feliz conmigo misma, tu no lo eres y deberías. Besitos". "Hija mía con la edad que tienes no te da vergüenza subir fotos así pa eso súbela ya desnuda madre mía. ridícula que eres una puta creída tía", era otro de los comentarios que se podía leer.

La youtuber ha demostrado una vez más, lo a gusto que se siente y lo poco que le importan las críticas hacia su cuerpo.